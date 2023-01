A tájékoztatón Gáspár Ferenc, a NAK Bács-Kiskun Megyei Szervezetének elnöke köszöntötte a jelenlévőket és elmondta, hogy a falugazdászokat felkészítik azért, hogy segítsék a gazdákat az új rendszerrel kapcsolatos információkkal.

Juhász Tünde, az Agrárminisztérium agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkára a KAP Stratégiai Tervének egyes pilléréről, a közvetlen területalapú támogatásokról beszélt, amely 2485 milliárd forint támogatási forrást tartalmaz.

A helyettes államtitkár elmondta, hogy közös agrárpolitika harmadik ciklusában a fenntarthatóságot helyezik előtérbe. Ezáltal sokkal több új zöld feltételnek kell megfelelniük a gazdáknak. A 2019-ben elkezdett tervezés során olyan KAP eszköztárat fogadtak el, ami élhetővé teszi a gazdák számára az új rendszert és ha vállalják a szigorúbb zöld feltételeket, akkor akár jobban is járhatnak, mint az előző időszakban. A fiatal gazdálkodóknak is előnyösebb lesz az új ciklus.

Juhász Tünde elmondta, hogy már 2020 végén a közös agrárpolitika támogatásához a kormány a maximális támogatást tette hozzá, ami 80 százalékos kiegészítés.

Ez azt jelenti, hogy az előző időszak támogatásához képest háromszoros forrásmennyiség áll rendelkezésre. A beruházás típusú támogatásokra továbbra is megemelt forráskeret áll rendelkezésre.

Az egyes típusú, területalapú közvetlen támogatások esetében pedig nincs forráscsökkenés, sőt a fiatal gazdák esetén még nőtt is a keret. Aki most gazdálkodik, az az alap területalapú támogatásnál 80-90 ezer forinttal számol. Ebből körülbelül 50 ezer forint az alaptámogatás és 30-40 ezer forint a zöldítést szolgáló pillér. Az új időszakban 50-60 ezer forint hektáronkénti támogatást kapja meg a gazdálkodó, ha a zöld feltételeket is teljesíti, mert már csak így kaphatnak területalapú támogatást a gazdák az új szabályok szerint.