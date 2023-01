H. Szabó Sándor tulajdonos köszönetet mondott a Steelflex csapatának, hogy a nehéz időkben is fejlődési pályán maradt a vállalat. Hangsúlyozta, hogy a csőgyártó üzem fontos fejlődési lépcsőfok, és a jövőben szeretnének egy hengerlő sort is vásárolni, illetve egy logisztikai központot létrehozni a gyártó csarnokkal szembeni területen. Emellett Közép-Kelet Európa legmodernebb tűzihorganyzó üzemét építették fel Szerbiában, és ugyancsak déli szomszédunknál építenek egy új öntödét, melynek berendezését most szerelik össze. Ezzel megduplázzák öntési kapacitásukat. Elmondta, hogy az előző év hatalmas kihívást jelentett, minden hónapban folyamatos újratervezésre kényszerülnek a háború miatt kialakult gazdasági környezetben. Mindezek mellett jobb évet zártak tavaly, mint 2021-ben, de az idei év eredménye nagy kérdés.

A köszöntők után gyárlátogatáson tekintették meg az új gépet a meghívottak.