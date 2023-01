A közel 40 éves kecskeméti Abraziv Kft. jelenlegi, Paul Lechler utcai telephelyén hat éve működik. Az új fejlesztést a kapacitásbővítés és a gyártási folyamatok optimalizálása indokolja. Akkor, ugyanúgy, mint most, a fejlődés és a kapacitásnövelés indokolta az új beruházást. A két csarnok a gyártási folyamatok felosztását teszi lehetővé, melyben hangsúlyos szerepet kap a digitalizáció és az automatizáció. Az egyik csarnok a hatékony, tiszta üzemű végszereldei összeszerelésre nyújt lehetőséget. A másik egység a dinamikusan fejlődő szerviz üzletágat szolgálja majd. Jelenleg a szerviz az üzemtéren belül található. A beruházással így a komplex vevőkiszolgálást is fejlesztik. Ezzel együtt bővül a géppark és a gyártóberendezések száma is. Egy napelempark is a fejlesztés része. Segítségével a vállalat energiaigényének 25 százalékát megújuló forrásból fedezik, de a cél ezt 60-80 százalékos arányra feltornászni.

Turák József ügyvezető köszöntőjében visszatekintett a cég 40 éves történetére, és hangsúlyozta a fejlesztés szükségességét, mellyel nemcsak a gyártási kapacitásuk, de a logisztikai rendszerük is növekszik.

Turák József elmondta: folyamatosan növekedik a cég, míg 2016-ban 84 munkavállalójuk volt, tavaly már 150, míg 2017-ben ötmilliárd forint alatt volt az árbevétel, tavaly már átlépték a 12 milliárdot.

Mondik Zsolt ügyvezető ismertette a beruházás részleteit, és hangsúlyozta, hogyha nem döntöttek volna a bővítés mellett, versenyhátrányba kerülnének és nem tudják megtartani jelenlegi régiós szerepüket. Kiemelte: közel 40 éve hisznek abban, hogy létezhet magyar gépgyártás, és működésükkel ezt bizonyítják, büszkék arra, hogy magyarként élvonalbeli technológiát képviselnek.