A klímaváltozás hatásai, illetve a tavalyi történelmi léptékű aszályhelyzet nyomatékosan felhívja a mezőgazdasági termelők figyelmét, hogy feltétlenül érdemes kockázatkezelési eszközöket igénybe venniük – mutatott rá Nagy István agrárminiszter a minisztérium napokban kiadott közleményében.

A tárcavezető a közleményben kiemelte, hogy az Európai Unióban Magyarországon működik a legkiterjedtebb mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer. Ennek egyik pilléreként a gazdák hosszú évek óta igénybe vehetik az időjárási kockázatokra kötött mezőgazdasági biztosítási szerződések díjához nyújtott támogatást, amennyiben a Magyar Államkincstárhoz benyújtott egységes támogatási kérelemben azt igénylik.

A mezőgazdasági termelők öngondoskodáson alapuló felelősségének megerősítését is célzó, a biztosítások díjának egy részét fedező támogatást az Agrárminisztérium a Vidékfejlesztési Program keretéből biztosítja. A mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás éves keretösszege, amely 2016 évben még négymilliárd forint volt, folyamatosan és dinamikusan növekszik, ezáltal már az elmúlt hét év alatt 100 ezer kérelem kapcsán több mint 37 milliárd forintot fizettek ki erre a célra.

Megyénkben is rendkívüli károkat okozott az aszály – mutatott rá Gáspár Ferenc, a Nemzeti Agrárkamara Bács-Kiskun vármegyei Szervezetének elnöke, aki korábban részletesen mesélt nekünk a gazdatársadalom tavalyi évéről. A megye hét járásában, az északi részen a csapadékviszonyok miatt súlyos aszálykárt szenvedtek a gazdálkodók. A megye déli részén Kalocsától délre négy járásban az aszály kisebb károkat okozott.

A megye déli részén termelő gazdák 25 százalékos, a súlyosabb károkat szenvedő, a megye északi részén termelő gazdálkodók 50 százalékos kedvezményt kaptak a kamarai tagdíjból.

A biztosítási díjtámogatásról elmondta, hogy azzal az Agrárminisztérium az öngondoskodás irányába kívánja elmozdítani a gazdálkodókat.

– Az elmúlt év rávilágított arra, hogy mekkora szükség van a biztosítók bevonására a károk enyhítésében. Azok a termelők, akik biztosították magukat, nagyjából a bekerülési költségüket fedezte a biztosítás – mutatott rá a megyei elnök arra, hogy miért érdemes biztosítást kötniük a gazdáknak, hozzátéve, hogy a gazdálkodóknak kevesebb mint a fele biztosította csupán területét. Ráadásul ez főleg a kisebb gazdálkodókat érinti.

– A falugazdászokat is folyamatosan ellátjuk információval és mindenkit arra buzdítok, hogy keresse őket a tudnivalókkal kapcsolatban. Természetesen a kamara is áll a gazdák rendelkezésére. Azokat a gazdálkodókat, akikkel eddig is kapcsolatban álltunk, megkeressük, de mindent elkövetünk azért, hogy azokkal is felvegyük a kapcsolatot, akik eddig nem szerepeltek a rendszerben – mondta Gáspár Ferenc.

A mostani döntéssel a tavalyi év vonatkozásában az Agrárminisztérium országosan további több mint 23 ezer kérelem kapcsán csaknem 14 milliárd forint támogatást hagyott jóvá, aminek kifizetését hamarosan megkezdi a Magyar Államkincstár a gazdák részére.