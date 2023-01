Filus János kertészmérnök-tanár, szőlőtermesztő azt mondja, hogy kora tavaszi jellegű ezekben a hetekben az időjárás. Ez sem embernek, sem állatnak, sem pedig a növényeknek nem jó.

A szőlész megjegyezte, ha de­cemberben és januárban végig hideg van, akkor azt mondjuk, hogy a tél kihányta a mérgét. Erre a hidegre a szőlő évezredek óta mindig készül. A belső folyamatok miatt a növényi nedvek a legsűrűbbek ilyenkor. A tartalék tápanyagot biztosító keményítő ekkor cukorrá alakul, ez azt jelenti, hogy ilyenkor a tömény nedv nehezen fagy meg. Ez védi gyakorlatilag a növényt. Ez a folyamat februárban lassan véget ér, azaz a cukor folyamatosan visszaalakul keményítővé. A növényi nedvek ritkulnak, és ettől fogva jobban ki vannak téve a fagynak. Emlékezzünk a 2012-es február végi hatalmas hidegre, akkor a szőlő egy része elfagyott, törzset és kart kellett váltani.

A gyümölcsfák esetében is hasonló a helyzet.

A korai faka­dásúak (mogyoró­félék, őszibarackok, kajszi­barackok) esetében is megindulhat a nedvkeringés, korábbi lehet a virágzásuk, és egy hidegfront súlyos károkat okozhat.

Volt már arra példa, hogy a téli hideget túlélik, a kora tavaszi fagyok esetleg elkerülik a térséget, de a májusi fagyok sokszor letarolnak mindent. A bodza­ültetvényben az idén már sok helyen a rügyek fakadásnak indultak a nem normális időjárás miatt. Ez a meleg ráadásul a kórokozókat, kártevőket sem szelektálja meg.

A cserebogárpajornak egy méter mélyen kellene lennie, most azonban ha szétnézünk az udvarban, rengeteg vakondtúrást látunk. A cserebogárpajort kereső vakond talál magának táplálékot, mivel azok a rovarok a felszínhez közel tanyáznak. A peronoszpóra, lisztharmat szaporítóképletei, amelyek a fagyra érzékenyek, most áttelelnek. Azaz nincs mélynyugalmi állapotban a rovarvilág sem. A tavaszi munkákat a termelők elkezdték, vagy inkább ősszel, télen be sem fejezték.

A gazdák ugyanis novembertől indították a munkát, a szőlő metszésével, amit a mai napig folytatnak. Kezdődik hamarosan a gyümölcsfák metszése is. Ez a szokatlanul enyhe idő megviseli az emberi szervezetet is, mi sem pihenhetünk a télen.

Ami jó ebben az időben az, hogy a csapadék eső formájában hullott le. A tél folyamán településenként változóan 80-100 milliméternyi eső esett.

Janu­árban pedig az átlagos csapadékmennyiség duplája esett, de még mindig hiányzik úgy egyhavi mennyiség. Ez kimondottan jó az őszi vetésekre, ültetvényekre nézve. Kellett az eső a talaj téli feltöltésére.

Ahol ősszel a szerves trágyát földbe juttatták, ott most lassan leszivárog a tápanyag a gyökérzónába. A tavaszi induláskor jó ez a helyzet. Attól viszont félünk, hogyha most az ültetvényeket úgy készítjük elő, hogy tavasszal kevesebb munkánk legyen és egy hidegfront ráront az ültetvényekre, akkor minden most befektetett pénzt és munkát kidobtunk az ablakon, mondta Filus János kaskantyúi gazda, kertészmérnök.