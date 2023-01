– Hol tanulták a céges gyakorlaton kívül a borász hivatást?

Frittmann Tamás: – Apáék szőlész- borász technológusok, én Budapesten a Kertészeti Egyetemen szereztem szőlész – borász diplomát. A BGF-en kereskedelmi tanulmányokat is folytattam.

Frittmann Péter: – A Corvinus Egyetemen szőlész-borász diplomát szereztem. Majd a BGF –en Pénzügy-számvitel szakon két éves elnőtt képzést végeztem. A mester képzést most fejezem be a szőlész-borász szakon. Egy vállalkozás működtetése összetettebb, sokrétű, ezért is végeztünk gazdasági tanulmányokat. Apáék nagyon sokat dolgoztak a cégben, azaz a napi termelésben. Később pedig a vállalkozást fejlesztették, azaz a cégen kellett dolgozniuk. Mi a cégben, de a cégen is dolgozunk. Felelősséggel tartozunk irántuk, mivel lehetőséget kaptunk a bizonyításra.

– Volt-e olyan helyzet, amikor feltették a kérdést: akarnak-e a pincészetnél dolgozni?

Frittmann Péter: – Kaptam burkoltan ilyen kérdést, korábban ugyanis egy másik borászati vállalkozásban társaságnál dolgoztam. 2013-ban édesapám mondta, hogy jelentős fejlesztést végez a családi vállalkozás, akkor döntöttem úgy, hogy itt folytatom a munkát.

Frittmann Tamás: – Középiskolás koromban 16 évesen döntöttem, hogy a borász hivatást választom. Még 2008-ban végeztem a főiskolán, és azonnal a családi vállalkozásban kezdtem. Ha nem döntünk a cég mellett, akkor a szülők nem így viszik tovább a fejlesztést, és akkor a vállalkozás sem itt tartana.

– Mit kaptak szülőktől?

Frittmann Tamás:– Azt a szemléletmódot, vettük át, amely a borvidékkel kapcsolatos. A szülők hittek valamiben, amiben kevesen mertek hinni annak idején, abban, hogy a Kunsági Borvidékben nagyon jelentős potenciál van. Nagy borokat lehet készíteni, és Magyarországon meghatározó a mi térségünk. A mi feladatunk az, hogy tovább erősítsük a borvidék presztízsét.

Frittmann Péter: – Egy kritikus szemléletet is átvettünk, sőt azt is lehet mondani, hogy örököltünk. A családon belül létezik egy maximalizmus, a nagymama is maximalista volt, ezt örökölték a szülők is. Ezt adták át nekünk is.

– Mi az önök feladata a cégnél?

Frittmann Péter: – Ott vagyunk a szőlőtermesztésnél, a feldolgozásnál, a borkészítésnél kóstolásoknál a palackozásoknál a kereskedelmi területen is dolgozunk. Legtöbb területen ma már önálló felelősséggel bírunk döntéseket hozunk. A szülőket egészítjük ki sok esetben, miközben egyre több feladatot veszünk át tőlük.

Frittmann Tamás: – A feladatok sok esetben átfedik egymást kettőnk munkájában. A családi megbeszélések rendszeresek, mivel minden területen képben kell lennünk. Ugyanakkor másként is gondolkozunk, mint a szülők, számunkra a digitalizáció szerepe kiemelkedő és elengedhetetlen ma már, de a marketing szerepe is rendkívül fontos.

– Mit jelent Önöknek az innováció kifejezés?

Frittmann Péter: – A technológiát fejleszti a pincészetünk, de nem elég idehozni azonban a gépeket, egy új rendszert a vállalkozásban adaptálni is tudni kell. Termékfejlesztésben is aktívak vagyunk, követjük a fogyasztók ízlésvilágának a változásait. Azonban bizonyos szempontból konzervatívak is vagyunk. A régi magyar borfajtákhoz ragaszkodunk és a választékban megtartjuk azokat. Nagyon fontos a kommunikáció. A boraink minőségének összhangba kell lennie a kommunikációval, illetve elő kell segítenie a Kunsági Borvidéknek a fejlődését is.

Frittmann Tamás: – Több olyan borunk van, amelyek cuvée jellegűek. Sikeresek a borversenyeken, de a közönséggel megismertetni nem egyszerű. Borbemutatókon fesztiválokon közösségi média felületeken mutatkoznak be. Az új termékek bevezetésével is követjük a szülők hagyományát. Ők ugyanis a rozékat, a cserszegi fűszerest, vagy az Irsai Olivért vezették be a hazai köztudatba. A szülők sikerét az is mutatja, hogy nem csak a fogyasztók keresik, egyre több pincészet kezd ilyen fajtákkal vagy típusú borokkal foglalkozni.

– Hol látnák szívesen a céget 10 év múlva?

Frittmann Tamás: – Azért dolgozunk, hogy a fiatal fogyasztókat is megszólítsuk. A jövő felnövő generációit szeretnénk elérni a minőségi borfogyasztás által. Illetve az export piacok felé kívánunk nyitni a jövőben. A márka stabilizálására törekszünk. És természetesen növelni kívánjuk az exportunkat is a jövőben.

Frittmann Péter: – Az exportot 10-20 százalék közé szeretnénk növelni megtartva a belföldi forgalmat. A fogyasztók fejébe egy kunsági élményt szeretnénk kialakítani. Ehhez megvannak terveink, ezeket kell megvalósítanunk a következő években.