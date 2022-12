– Az idén is úgy kezdték a gazdák, hogy jelentősen megemelkedtek a termelési költségeik, a jövőév is így indul. Sőt év közben is egyre többet kellett fizetniük a szállításért, a munkabérért, a permetező anyagokért. Bármi is lesz, a termelők kitartanak a legutolsó pillanatig – fogalmazott Ritter Imre, a soltvadkerti gazdakör elnöke, aki szőlő és gyümölcstermesztő. Mint mondta, ha az Európai Uniós támogatásokkal együtt minimális nyereségre szert tesznek a termelő családok, akkor az ültetvényes gazdálkodást nem adják fel a város környékén.

Az árváltozásokkal kapcsolatban megjegyezte: egyes növényvédő szerek ára 1-1,5 év alatt megduplázódott. A régi hatásos, de kivonásra kerülő anyagok ára is jelentősen emelkedett, az új a természetet kevésbé károsítóké pedig jobban drágult.

Van olyan termék, amelynek a literje korábban 100 ezer forint alatt volt, most 155 ezer forint, de a gazdaboltos, akitől vásárolja a terméket megjegyezte, hogy jövőre ennél többe fog kerülni. Ritter Imre Soltvadkert mellett Budapesten is árul almát és körtét.

Tapasztalata alapján a vásárlók nem mondtak le a jó minőségű gyümölcsről, de aki eddig 5 kilót vett, az most 3 kilót vásárol. Megjegyezte, hogy a költségeket alaposan megdobja a tárolásnál felhasznált elektromos áram drasztikus emelkedése. Ismer olyan kollégát, aki azt mondta, hogy amilyen gyorsan csak lehet, értékesíti a gyümölcsöt, mert nem éri meg ilyen áraknál a hűtőházat bekapcsolnia.

Herczeg Imre, keceli termelő is nehéz évről számolt be. Mint mondta, az alacsony szőlőfelvásárlási árakban nem jelentek meg a költségemelkedések. Hallott olyan gazdáról is, aki nem tervez vetni, mert nincs annyi tartaléka, hogy az idei veszteségeket fedezze. A tavalyi hatalmas jégeső, az idei aszály sokak tőkéjét csapolta meg. Ehhez még a drasztikus üzemanyag áremelkedés is hozzájárul, amely egyre nehezebbé teszi a termelők helyzetét – mondta a keceli gazda.