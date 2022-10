A Viterra Növényolajgyártó Kft. Duna-parti gyárának bejárása után Szijjártó Péter azt nyilatkozta, hogy „ma, amikor a világgazdaság gyakorlatilag a feje tetejére állt, különös jelentősége van annak, hogy a Magyarországon működő vállalatok „nem csődbe mennek, nem bedobják a törülközőt, nem leépítenek, nem elbocsátanak, hanem beruháznak, új technológiákat, új funkciókat hoznak Magyarországra”, ezáltal munkahelyeket teremtenek és segítenek a magyar gazdaságnak abban, hogy túlélje a recessziót. Éppen ezért örömmel ad át kormányzati segítséggel létrejövő beruházásokat, hiszen azok munkahelyteremtéssel járnak. A Viterra üzeme, mely növényi olajok továbbfinomítására épült ki, bő két év alatt jött létre 22 milliárd forintból (ebből 1,8 milliárd volt az állami normatíva), és 134 munkahely megvédése mellett 40 újat is teremt.

– Az elmúlt három évben a világgazdaságot kétszer is nagyon komoly sokkhatás érte. Korábban nem nagyon volt ilyen, hogy ilyen rövid idő leforgása alatt kétszer is teljesen új világgazdasági realitással kelljen szembesülnünk. A világjárvány elvágta a már megszokott beszállítói útvonalakat, ellehetetlenítette a gazdasági kapcsolatok gördülékeny fenntartását, míg a háború az európai-orosz, nyugati-keleti együttműködés szálait kezdte el módszeresen, egyesével átvagdosni, és nem tudom, hogy ezek az elvágott szálak még összeforraszthatók lesznek-e bármikor is az elkövetkezendő időszakban – mutatott rá a politikus.

– Ebben a helyzetben különös jelentősége van annak, hogy egy gazdaság akkor tud túlélni, ha növekedési pályán tud maradni, növekedési pályán pedig akkor tud maradni, hogyha folyamatosak az új beruházások.

Ha nincsenek beruházások, akkor a gazdaság nem nő, akkor leépülés van és munkahelyek szűnnek meg. Ezt kell megelőzni

– húzta alá, megjegyezve, hogy a magyar élelmiszeripar például „többször is jelesre vizsgázott válságállóságból, ellenálló képességből”.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (középen) a Viterra Növényolajgyár új finomítójának bejárásán

Fotós: Gábor János

Szijjártó Péter arra a kérdésre, hogy vállalkozóként érdemes-e most belevágni élelmiszeripari tevékenységbe, azt mondta, hogy az állam minden támogatást meg fog adni hozzá, mert „világos, hogy rendkívüli gazdasági nehézségek vannak: az élelmiszerárak, az alapanyagárak, az energiaárának emelkedése, az infláció nyilván a nemzetgazdaságokat is nehéz helyzet elé állítja”, és ez hatással van nemcsak a kezdő, de a már régóta tevékenykedő vállalkozásokra is.

– Vannak olyan gazdaságpolitikai és társadalompolitikai céljaink, amelyeket nem adunk fel. A legfontosabb a teljes foglalkoztatás Magyarországon, amihez munkahelyekre, beruházásokra van szükség, így a beruházás-ösztönzést nem vágtuk meg - jelentette ki. – A beruházásokat ugyanúgy támogatjuk, mint ahogy támogattuk eddig. Erre mindig lesz megfelelő mennyiségű finanszírozási forrás az állam részéről. Ha most valaki bele akar vágni egy-egy élelmiszeripari fejlesztésbe, mezőgazdasági fejlesztésbe, azt a kormány beruházásösztönzési oldalról szívesen támogatja – hangsúlyozta.

Az újabb nemzeti konzultációt firtató kérdés kapcsán emlékeztetett: ez már a sokadik alkalom, hogy kikérik az emberek véleményét olyan ügyekben, amik befolyásolhatják az életüket – „márpedig a szankciók ilyenek”.

A tárcavezető úgy véli, a legdrámaibb hatásoktól eddig sikerült megóvni a magyar gazdaságot, de „mivel az európai piac egy egységes piac, minden, ami történik, ha másképp nem is, közvetetten hatással van Magyarországra”.

– Nyilván nagyon sok kemény vitát vívtunk eddig Brüsszelben, és ahogy nézem, fogunk is az elkövetkezendő időszakban. Fontos, hogy a magyar emberek világosan mondják ki az álláspontjukat. Ha egy világos és egyértelmű álláspont fogalmazódik meg a szankciók kapcsán, és az közvetlenül az emberek oldaláról jön, akkor azt még Brüsszelben sem lehet lesöpörni az asztalról. A magyar kormány pozícióját szankciós vitákban rendkívüli mértékben erősítené, ha minél több magyar ember mondaná el most a véleményét – jegyezte meg.