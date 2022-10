Császártöltésen a 25 szobát fenntartó, 57 vendégnek helyet adó Pincelakat Borház és Szálloda október 31-én bezár. Flaisz Attila igazgató azt nyilatkozta, hogy képtelenség kitermelni a rezsiárak emelkedését. Most jár le a gázszerződésük, az új ajánlat pedig olyan, hogy emellett nem lehet nyitva tartani. Mint mondta, bruttó 1642 forintos, azaz a jelenlegihez képest tízszeres emelkedést jelzett az üzleti partnerük.

Augusztus 1-je óta tudják, hogy horribilis áron kaphatna gázt a szálloda, így lassan elment az emberek egy része. A hétvégi beugró kollégákkal együtt körülbelül húsz embert érint majd a döntés.

Közülük tizenöten főállásúak voltak. Mindenki keres új munkahelyet, de tavasszal sem lehet majd ilyen árakon kinyitni, vélte Flaisz Attila.

Hogy mi lesz az emberekkel 6-8 hónapig? Aki már egyszer elhelyezkedett, az a stabilitást fogja keresni, nem fog visszajönni. Ez nem a Balaton, ahová diákmunkások mennek és alkalmi három hónapos kalandorok, mondta az igazgató. A szálloda szobakihasználtsága 25-30 százalékos volt, ami jónak mondható vidéken. Azért is voltak kedveltek, mert hat boros pince van a szálloda alatt, borozási lehetőséggel. Emellett Császártöltés egyre kedveltebb település, mivel a helyiek felújítják a pincéiket és a borhétvégeket rendeznek a látogatók örömére.

Kecelen a Fürtös Étterem tulajdonosa, Borbényi László pincészettel is rendelkezik, ő azt mondja, hogy december 31-ig van elektromos áramra szerződésük, arra számít, hogy megduplázódik az ára az energiának. A vendéglőben gázt és áramot is használnak. Ahogy fogalmazott, nem csak az a kérdés mennyi lesz az ár, hanem az is, hogy lesz-e? Mint mondta, korábban volt egy jó 10 százalékos, most pedig most átlagosan 20 százalékos áremelkedés várható. Hozzátette, hogy a hétvégi forgalom nem változott, de a hétközi átutazó vendégek száma csökkent. A kitelepülés volt az egyik profiljuk, a 20-40 főre történő ételkészítés megmarad, de a nagy létszámú fogadások elmaradhatnak, fogalmazott a cégvezető. Az Öreghegy Pincészet tulajdonosa azt is elmondta, hogy az elektromos áram reméli folyamatosan rendelkezésre áll majd. Tapasztalata szerint ugyanúgy volt elegendő szőlő, mint a korábbi években, pedig az aszály megkínozta a növényeket.

Prikkel László az izsáki Vino étterem tulajdonosa nem túl biztatóan fogalmazott, amikor felhívtuk. Mint mondta, most szembesülnek az első megemelt számlával, azt követően dönt arról, hogyan tovább. A korábbi szolgáltató felmondta az áramszerződését, ami 2024-ben járt volna le. Most négyszeres áron tudtak új megállapodást kötni az MVM-mel. Mivel ilyen helyzetben még az életben nem volt, így fogalma sincs arról, mi is lesz a jövőben. Eddig 15 százalékot emeltek az menüárakon, de ez a változás szinte a semmivel egyenlő, fogalmazott a cégvezető. Ma ugyanis 20-30 százalékos emelések vannak különböző területeken.

Nem zárta ki annak a lehetőségét, hogy több ismert étterem is bezárhat a jövőben. De nem csak az éttermek, hanem mások is ezzel küzdenek.

Hallott cukrászüzemekről is, hogy míg korábban egymilliós villanyszámlájuk volt havonta, most ennek a kilencszeresét kell kifizetniük. Belső világításon, udvari világításon próbálnak spórolni, de a legnagyobb fogyasztók a sütők. Délelőttől estig működnek. Napelemerőműre kért egy ajánlatot korábban a cégvezető, de azóta 25 százalékkal ment fel annak a teljes költsége. Így most nem valószínű, hogy telepíttet egy ilyen rendszert, mondta a tulajdonos. Október 17-én a Bócsa határában lévő népszerű Abonyi Fogadó is bezárt.