Új termékekkel jelennek meg

A továbbiakban gluténmentes sütőipari termékekkel is szeretnék bővíteni kínálatukat. Gluténmentes keksszel és pizzatésztával jelennek meg hamarosan. Ezeket a Gabiyo fogja előállítani. A sütőipari irányvonal erősítéséhez kapcsolódóan forgókocsis kemencét szereztek be, tésztanyújtógépet, kekszgyártógépet és keverőgépet is vásároltak, amik a kekszek és a linzertészták előállításához elengedhetetlenek. Aprítógéppel is bővült az arzenál, aminek az olajos magvakat tartalmazó termékek előállítása során veszik hasznát. Mérleges adagológépet is vásárolt a Gabiyo, ami megfelelő tömegű termékmennyiséget juttat a csomagolásba.