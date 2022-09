Az állattartó telepek korszerűsítésére kiírt pályázaton nyertek forrást. Mint elmondták, a fejéstechnológiára pályáztak. Fejőrobot és a kiszolgálóegységéhez tartozó elemek, rakodógép és egy 50 kW-os napelem tartozik a fejlesztéshez.

– A mostani energiaválságos időszakban nagyon nagy segítség. Ez már működik, áramot termel, és egyelőre még nem is tudjuk elhasználni azt, amit megtermel, mert még nem működik a fejőrobot. Ez egy olyan technológia, aminek köszönhetően az állatok önkéntesen végzik el a feladatot és a munkát, ezáltal természetesebb körülményeket biztosítunk az állatoknak. S bár ez furcsán hangzik a gépek között, de tényleg így van. Az állatoknál megvan a hierarchia, s ezt ők a saját tempójuk szerint be tudják osztani. Nem én fogom odahajtani a fejéshez őket, hanem a nap 24 órájában bármikor el tudják ezt végezni. Ez nagy dolog, mert a hierarchia legalacsonyabb tagjai kevesebb dologhoz jutnak hozzá, de így tulajdonképpen lehetőségük van bármire, ezért amíg az egyik pihen, a többiek ehetnek, vagy a fejést is elindíthatják saját maguknak. Ez egy jól kigondolt technológia. Az a véleményem, hogy egy paraszti gazdaságba is be lehet építeni az új technológiákat, a paraszti kultúra meg tud maradni a gépek mellett is, fenn lehet tartani azt a kultúrát, amit a magyar parasztság képvisel, hiszen mi is ezt szeretnénk képviselni – mondta hírportálunknak Pencz Pál.

Az állományról megtudtuk, hogy a tavalyi évben volt egy kis problémájuk, mert nem úgy vemhesültek a marhák, ahogy számítottak rá. Ezért most kevesebb a tejmennyiség a megszokottnál.

– Most ezt az időszakot próbáljuk túlélni, a mindenféle válságok közepette. De nincs ok a panaszra, mert szépen tudtunk fejlődni. A pályázatnak köszönhetően sokat tudtunk előre haladni. Jersey angol fajtájú marhákat tartunk a gazdaságban. Köztudott, hogy nagyon nagy zsírtartalmú tejjel rendelkeznek. A beltartalmi értékek nagyon magasak, éppen ezért nem közvetlen fogyasztásra, tejivásra való ez a tej, hanem feldolgozásra. Azt gondolom, hogy a sajtkészítés ebből az egyik csúcskategória. Nálunk a kihozatal a kemény sajtnál nyolc literből egy kilogramm, ami egy átlagos holstein-fríz fajtánál 12 liter, egy magyar tarkánál jó esetben tíz liter

– mondta Pencz Pál.

Sikerült pályázatot nyerniük a feldolgozóüzemben is, 600 literes sajtkád beszerzésére nyertek 10 millió forintos támogatást egy LEADER-projekt keretében.

– A teljes pályázati összeg 150 millió forint, amelyből 50 százalék az önrész. Ezt saját erőből teremtettük meg, a bajai életünket feladtuk és ide költöztünk Dunafalvára. A gazdaság fennmaradása szempontjából fontos, hogy értéket tegyünk hozzá, valamint a folyamatos fejlődés is elengedhetetlen. Ha megállnánk a fejlesztésben és nem tudnánk semmi újat felmutatni, nem tudnánk tartani a lépést a világ változásával. Ezért kellett nekünk is fejleszteni, ezért mentem bele ebbe a számunkra nagy projektbe. Meggyőződésem, hogy így lehet fenntartani, megtartani a gazdaság erejét – részletezte a fiatal agrármérnök.

A sikeres pályázat után szeretne kicsit pihenni. Az elmúlt év – elmondása szerint – élete egyik legfárasztóbb periódusa volt, mert megviselte az állandó stressz. Fizikailag is elég megterhelő volt.

– Hozzá vagyunk szokva a munkához, a napi 14–16 óra szinte mindennap megvan. Most kezd kicsit könnyebb lenni a helyzet, a betakarítási munkák megvoltak. Így már csak a sajtkészítés belefér napi 12 órai munkába, nem kell 16 órázni, látástól vakulásig dolgozni. Minden év kihívásokkal teli és minden év egy kicsit más. Hála istennek az idei évben be vagyunk biztosítva takarmánnyal – tette hozzá.

Piacokon találkoznak a vevőkkel

– Hét szűk év után talán jön egy bő is – fogalmazott Pencz Pál. – Reméljük, hamarosan tudunk majd érettebb fajtájú sajtokat is készíteni. Ezek magasabb kulináris élvezetet nyújtó termékek. Jelenleg közepes érlelésű sajtjaink vannak. A bajai, a szekszárdi, a paksi, valamint a mohácsi piacokon találkozhatnak velünk a vevők. Paks még felfutóban van, ez a legfrissebb piacunk. Az emberek egy új termelő irányába sokszor félve nyitnak, mi próbáljuk úgy tálalni az asztalunkat, hogy az kívánatos, különleges legyen – tette hozzá.