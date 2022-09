Kiskőrös külföldön és belföldön talán legismertebb borászatát a Szentpéteri család alapította a rendszerváltás idején. Azóta külhoni és hazai aranyoklevelek tucatjait gyűjtötték be a vállalkozás termékei a borversenyeken. Ifjú Szentpéteri Attila a kiskőrösi szüreti fesztiválon kapta meg a város elismerését. A Kiskőrös Szőlészetéért és Borászatáért Díjat Domonyi László polgármestertől vette át a megnyitó ünnepségen.

A borász végzettségű élelmiszeripari szakmérnök nagyapja kezdte a szőlőtermesztést és a borkészítést évtizedekkel ezelőtt néhány tőke kadarkával. Majd a Boldoczki nagypapa és a veje Szentpéteri Attila (a kitüntetett borász édesapja) együtt vásárolták meg a pincét a rendszerváltás előtt.

– A szőlő közel állt apám és édesanyám családjához, ahogy sok száz kiskőrösi családnál ez megvan a mai napig. Szüretkor, már gyermekkoromban tapostam a szőlőt – mondja ifj. Szentpéteri Attila. Megjegyezte, hogy édesapja is hatással volt pályaválasztására.

A család 60 hektáron termeszt szőlőt. A legismertebb boruk talán a néró rozé. Ennek a történetéről a fiatal borász annyit mondott, hogy a szülei az egyik évben, Egerben jártak, ahol a helyi kutatóintézet kísérleti rozéját megkóstolták. Akkor döntött úgy a család, hogy néró szőlőt telepítenek, amely 2005-ben már termést hozott. Néhány évvel később már a boltokban vásárolhatták a borkedvelők a pincészet termékét.

Később a rozé világbajnokságra is benevezték a 2013-as évjáratú néró rozét, amely a franciaországi Cannesban aranyat kapott 2014-ben.

A népszerűségéről annyit, hogy a jól ismert térségbeli pincészetek is készítenek néró szőlőből rozét. Ez a fajta korán érik, így korán is készül el a bora is. Szeptember elejére gyönyörű rózsaszínű színvilággal, kirobbanó gyümölcsösséggel már megjelenik a friss bor.

A család 13 hektáron gondozza a szőlőt. Hogy milyen bort kedvel Attila? Mint mondta, az attól is függ milyen a hangulata, milyen évszakot is mutat a naptár. Nyáron a fahordós érlelt fehérbort, például a chardonnay-t, vagy akár egy rizlinget is szívesen fogyaszt, de kedveli a rozékat is. Télen a vörösborokat is szívesen megkóstolja. Hogy milyen lesz az idei évjárat? Az esőt nagyon várták, de nem a legjobbkor jött. Berobbant 50-60 milliméteres csapadék, ez megmentette a tőkéket, de egyes szőlőknél a fürtök kirepedtek. Az eső miatt a szőlőszemek gyorsabban érnek, így a szüret szinte összetorlódott. Összeértek a fajták. Ettől függetlenül az idei termésű szőlők kiváló évjáratú bort ígérnek, mondta végül ifj. Szentpéteri Attila.