Bán Róbert, Tázlár polgármestere azt mondta, hogy a faluban már korábban a középületeket leszigetelték. A hivatalban a fűtési rendszerben ott a kondenzációs kazán, de nem dobták ki a régi vegyes kazánt. A falunak van elegendő fája, amelyet télen elégethetnek. Ugyancsak hasonló a helyzet az orvosi rendelővel és az egészségházzal is. Ott is lehetséges fával fűteni, a szigetelt intézményeket így melegítik az idei télen is. A közintézményeken és az iskola tetején évek óta működnek a napelemrendszerek.

Ezt kívánja majd a falu vezetése kibővíteni, hogy az elektromos áramellátást maguk oldják meg. Amikor lehetőség nyílik, azonnal pályáznak hőszivattyús rendszerek kialakítására, hogy a fűtést is kiváltsák.

Császártöltésen Takácsné Stalter Judit polgármestere napokkal ezelőtt összehívta az intézmények vezetőit, akikkel megbeszélte hol és hogyan tudnak spórolni. Eldöntötték, hogy az iskola tanuszodáját addig működtetik, amíg a hideg idő be nem köszönt, utána lezárják. A Teleházat és a Közösségek Házát is csak azokra a rendezvényekre fűtik fel, amelyeket korábban már elterveztek. A sportcsarnokban nem lesz fűtés, az iskolai testnevelés órákat az intézmény sportszobájában tartják meg. A hivatal energetikai korszerűsítése jelenleg is tart. Szigetelés, nyílászárók cseréje történik ezekben a napokban, illetve egy kondenzációs kazánnal működtetett központi fűtési rendszer kialakítása történik meg, mondta el hírportálunknak a polgármester asszony.

Nagy István Soltszentimre polgármestere azt mondta, hogy minden intézményüket fűtéskorszerűsítették, új kondenzációs kazánok működnek. Mást használni nem tudnak, spórolnak, ahogy tudnak.