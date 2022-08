Az AXIÁL Kft. vezetősége úgy döntött, hogy a növekvő energiaárak és infláció miatt rendkívüli támogatásban részesíti munkavállalóit. A családi tulajdonban lévő magyar vállalkozás a fejenként nettó 200 ezer forintos összeget július végén folyósította a dolgozóknak – tették közzé a bajai cég hivatalos oldalán.

– Miközben enyhülni látszott a COVID közvetlen és közvetett hatásainak szorítása, sajnos újabb, tőlünk független történések következményeivel, az orosz–ukrán konfliktus hatásaival is szembesültünk. Tisztában vagyunk vele, hogy a nehézségekkel nemcsak a vállalatoknak, hanem a családoknak is szembe kell nézniük. Mi mindig is az embert tartottuk a legfontosabbnak, ezért úgy döntöttünk, hogy a cég támogatást nyújt a kollégáknak nettó 200 ezer forint összegben. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy megőrizzük a cégcsoport stabilitását és a munkahelyek biztonságát, reméljük, hogy mindannyiunk élete előbb-utóbb visszatérhet a normál kerékvágásba – nyilatkozta Harsányi Zsolt, a mezőgazdasági gépkereskedelemmel foglalkozó cég tulajdonos-ügyvezetője.

Az 1991-ben alapított, bajai székhellyel rendelkező cég kiemelt figyelmet fordít a munkavállalóira. Mint közölték: a világjárvány kitörése óta is töretlenül segíti kollégáit, elbocsátás helyett folyamatosan bővíti csapatát. Többek között ez az anyagi támogatás is mutatja a cég munkatársak iránti folyamatos megbecsülését.