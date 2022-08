A helyi gazdák a korábbi évek lopási hullámain okulva, valamint az emelkedő bodzafelvásárlási árat figyelembe véve döntöttek úgy, hogy összefognak.

– Az utóbbi években nem volt elég a fagykár, majd a jégverés és az aszály okozta károk, még a bodzatolvajok is csapást mérnek a gazdákra – hangoztatták felhívásukban a keceli termelők.

A gazdák vállalták, hogy felváltva járőröznek a határban és ellenőriznek minden gyanús mozgást. A maximális hatékonyság érdekében a termelők önkéntes munkája mellett a rendőrség is kiemelt figyelmet fordít a problémára, valamint külsős vagyonvédelmi cég őrszolgálata is bekapcsolódik a rendszeres járőrözésbe – tudatták közleményükben a gazdák.

A szerdára hirdetett fórumhoz hasonlót a korábbi években is szerveztek a bodzaszezon idején, annak érdekében, hogy a városvezetés, a helyi szervezetek és közösségek, valamint a gazdák közösen keressenek megoldást a bodzalopások visszaszorítására. A fórumra most is meghívást kapott a járási és a helyi rendőrőrsparancsnok, a polgárőrök, a mezőőrök és a képviselő-testület tagjai, valamint valamennyi, az ügyben érintett bodzatermesztő gazda – közölte Haszilló Ferenc polgármester.