Az aszályos időjárás veszélybe hozta a korábbi években jellemző kiegyensúlyozott vetőmag ellátást. A többi szántóföldi növényállományhoz hasonlóan, a vetőmag kultúrák is megsínylették a forró, száraz nyarat. Főleg a Duna-Tisza közén és a Tiszántúlon termesztő fajtafenntartó gazdaságokban. Kisebbek a termésátlagok, a vetőmagvak minősége elmarad az eddig szabott követelményektől.

A magvak mérete jelentős részben kisebb a szabványosnál. Ezért a vetőmagokat nagy tisztítási veszteséggel lehetne árusításra előkészíteni. Más szavakkal: vetőmagként való értékesítésük nem lehetséges az ide vonatkozó minőségi előírások értelmében. Ezért a Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács kérelmezte az agrártárcánál, hogy a rendkívüli időjárási körülményekre való tekintettel a főhatóság adjon felmentést a kalászos növények vetőmagjaira vonatkozó, úgynevezett áthullási rosta követelményei alól. A javaslatot a minisztérium rendelet módosítással elfogadta.

E szerint nem kell alkalmazni a rostaméretre vonatkozó és a hozzá kapcsolódó áthullási követelményeket a 2022-es évben betakarított kalászos vetőmagok minősítésénél.

A gazdálkodók körében természetesen felmerül a kérdés: eredményesen használható-e az eredeti követelményekhez képest gyengébb minőségű vetőmag?

– A kalászos vetőmagvak feldolgozása során a rostáláskor eltávolítják egyebek közt a fuzáriummal fertőzött magvakat. Idén nem kell tartani attól, hogy a rostálás mellőzése miatt fuzáriumos fertőzést viszünk az új gabonatáblákra. Ez a gombabetegség a szárazságban, hőségben nem volt képest fertőzni, következésképpen a vetőmagvak egészségesek. A gabona úgynevezett rozsdabetegsége sem jelent veszélyt, annak a gombának a spórái ugyanis a gabonaszáron maradnak. A vetőmagvak aprózottsága szintén nem okoz különösebb problémát a leendő vetések fejlődésére nézve – magyarázta Szabó Balázs nagykőrösi növényvédelmi mérnök.

Az egyébként gabonatermesztéssel is foglalkozó szakember ugyanazt mondja, amit a Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács is közölt: a kezelés megváltoztatásával nem lesz rosszabb a vetőmagvak használati értéke. Azért pedig, hogy a kisebb magvak is elvethetők, a rendelkezésre álló vetőmag a korábbiaknál nagyobb területre lesz elegendő.

– A kalászosok vetőmagjainak esetleges hiánya a kisebb gazdaságok számára okozna problémát, mivel ők zömmel a kereskedelemből szerzik be a szaporító anyagokat.

A nagy gabonatermesztők az 1-es fokozatú magvakból állítják elő a saját maguknak szükséges vetőmagvakat. Ily módon megtakarítanak, kalászosok esetében a piacról beszerzett vetőmagok ára, egy hektárra vetítve, 40-60 ezer forint között mozog-tette hozzá Szabó Balázs.