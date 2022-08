A napokban lefolytatott Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megyei próbavásárlások során az egyik esetben 2000 darab, míg a másik alkalommal 4000 darab igazolatlan származású palántát zároltak a hatósági ellenőrök. A növényeket gyümölcs szaporítóanyag előállítói (faiskolai) engedély, illetve szaporítóanyag nagykereskedelmi engedély nélkül kínálták eladásra. A jogszabályi előírásokat be nem tartó piaci szereplőkkel szemben hatósági eljárás indul, mely akár 250 ezer forinttól 5 millió forintig terjedő minőségvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után – közölte a Nébih.

A helyszíni ellenőrzések tapasztalatai elgondolkodtatók, egyúttal felvetik a vásárlói tudatosság kérdését is. Egy gyümölcstermelő ültetvényének, munkájának sikerében ugyanis kulcsfontosságú a felhasznált növényanyag megbízható származása, egészségi állapota, biológiai értéke stb., így kiemelt érdeke a szaporítóanyag-forgalmazó és az általa kínált termék alapos felmérése. A Nébih oldalán számos, a körültekintő vásárlást segítő tájékoztató olvasható (lásd kapcsolódó anyagok), amelyekben részletesen megtalálhatók az alapvető szakmai és jogszabályi feltételek.

Az illegális szaporítóanyag fogalmazás egyaránt veszélyezteti a szaporítóanyag-előállítási, -forgalmazási és -ellenőrzési rendszer hitelességét és a felhasználók, telepítők, gyümölcstermesztők érdekeit.

A Nébih ezúton is felhívja a figyelmet, hogy az értékesítésre felkínálás, bármilyen online felületen történjen is, már önmagában forgalmazási tevékenységnek minősül. A hatóság kiemelten figyel és kivizsgál minden gyümölcs-szaporítóanyagot kínáló hirdetést, egyéb aktivitást. Az illegálisan működő szaporítóanyag-forgalmazók kiszűrése érdekében a szakemberek a jövőben is folyamatosan végzik az ellenőrzéseket. A jogosultság nélküli, „fekete forgalmazók” a szaporítóanyag felügyeleti jogszabályok megsértése miatti eljárás és bírság mellett számíthatnak a társhatóságok bevonására is. Amennyiben pedig a jogosulatlan fajtahasználat egyértelműen fennáll (hazai, vagy Európai Uniós fajtaoltalommal rendelkező fajták esetén) a hatóság a fajtajogosultat is értesíti a jogsértést elkövető forgalmazó tevékenységéről.