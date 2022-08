Martinkovics Tibor akasztói szőlész az ünnep előtt kezdte meg a szüretet. Mint mondta, napok óta folyik a betakarítás, de még nem jöttek ki a pincészetek felvásárlási árakkal. Annyit tud, hogy a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa által közzétett átlagárak mekkora összegek. Ezek bár növekedtek tavalyhoz képest, a megemelkedett költségek miatt nem jelentős változások. Így az Aletta a bianka kilójáért bruttó 105, a cserszegi fűszeresért például bruttó 117, a generosáért 110, a kékfrankosért bruttó 129 forintot jelzett a szervezet.

Ráadásul az is baj, hogy a tapasztalat szerint, ha ki is jönnek az árakkal, nem azonnal fizetnek. A fizetések esetében az is gond, hogy van olyan cég, amely csak hónapokkal később ad pénzt a termésért.

Az infláció az év végéig pedig elérheti a 20 százalékot, azaz kevesebbet ér majd a pénz reálértéke. Mint fogalmazott, a szőlő jelene és jövője is siralmas.

A szőlész nérót, turánt, generosát, kékfrankost, kövidinkát és alettát termeszt. A hétvégi esővel kapcsolatban Filus János kaskantyúi szőlész azt nyilatkozta, hogy a közel 60 milliméter csapadék a legjobbkor jött. Ugyanakkor tudni kell azt, hogy legalább három nap kell, míg az eső leszivárog a gyökerekig. Ezt követően veszi fel a növény és a bogyók a nedvességet. Az biztos, hogy a termő mennyiség nagyobb lesz, mint amekkorára számítottak még a múlt héten.

Frittmann János mérése szerint 74 milliméter csapadék hullott Soltvadkert környékén.

Mint mondta, az ültetvények megmenekültek, mivel a tőkéknek életmentő volt az eső. A szőlőfürtök számára ez már nem egyértelmű.

Az érzékenyebb gyümölcsök esetében elképzelhető a kirepedés, a rothadás, de a késői szüretelésű olaszrizling, kékfrankos, vagy cabernetek esetében viszont áldásos volt az eső. Ha ez a csapadék az elmúlt egy hónapban négy hét alatt hullik le, legalább négy alkalommal, akkor hatalmas termésre lehetett volna számítani, fogalmazott Frittmann János.