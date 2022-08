Beruházások Kiskőrösön, Soltvadkerten és Kiskunhalason

A vasúti beruházásnak köszönhetően Kiskőrösön egy új vasútállomást építenek fel. Korszerűsítik az útátjárókat, 20 autó-, és 40 kerékpár parkolóhelyet alakítanak ki. Összesen 8,9 kilométeres új vasúti pálya készül el, 2 fővágány és 2 peronnal. Kialakítanak 1,7 kilométernyi zajvédelmi falat, egy akadálymentesített peronaluljárót és egy liftet is kiépítenek. Soltvadkerten 3 szintbeli átjáró és egy gyalogos aluljáró készül. Húsz-húsz autó és kerékpárparkolót építenek. A zajvédelem érdekében 3 kilométernyi falat terveznek, akadálymentesített peronaluljárót és liftet építenek. A térség legnagyobb városa Kiskunhalas. Itt a vasútállomás homlokzatát felújítják, 100 autós és 60 kerékpár parkoló kerül kialakításra. Itt is kiépítenek akadálymentesített peronaluljárót és melyet lifttel látnak el és zajvédelmi beruházások is történnek.