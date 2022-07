Aki csak teheti, az idén vásároljon be kajsziból. A barackfák az idén szép termést hoztak. Jó minőségű alapanyagot adnak a baracklekvár főzéséhez. A gond csak az, hogy egyre kevesebben foglalkoznak a gyümölcs termesztésével. Tradicionálisan Kecskemét és környéke a hazai kajszibarack termesztés egyik fellegvára. Ezt erősíti meg Somodi Ferenc termelő is, akinek a gazdaságában ezekben a napokban szüretelnek. A kajszi nagyon szereti a Homokhátságot, bírja a meleget, de a tavaszi fagyokkal szemben nagyon érzékeny. Emiatt is hagyták abba sokan a termesztését, nyilatkozta a hírportálunknak Somodi Ferenc, aki 10 hektáron gondozza az aranyszínű terméssel fizető barackosát.

A Kecskeméti Híres Gazdakör elnöke azt mondja, hogy az idei termés minősége kiváló, a gyümölcs íze tökéletes. Bár a fái szépen fizetnek, az idei termést azonban két veszteséges év előzte meg, idén pedig egy jégeső okozta kárral is meg kell küzdenie.

Mint ismert, tavaly és tavalyelőtt a fagyok megtizedelték a gyümölcsösöket. Azaz, az idei bevételt három felé kell osztani, így már koránt sem olyan szép a kép.

Hogy miért nem vágta ki ennek ellenére a kajszis ültetvényét? A termelő azt mondta: minden gazda piaci szemmel tervez és piaci szemlélettel termel. Ugyanakkor egy családi gazdálkodónak a lelke is benne van az ültetvényében. Az ő családja 1720 óta gazdálkodik Kecskemét határában.

A nagyapja, az apja is ezzel foglalkozott, ő is a fák között nőtt fel, az életmódjának a részét képezi a gyümölcstermesztés.

És ha már kecskeméti az ember, akkor kajszival is kell foglalkoznia, mivel szereti ezt a környéket a barack. A kajszi két oldalról kapja a fényt: felülről a Naptól, illetve a homokos talaj is visszatükrözi a sugarak egy részét, amely hatására nagyon szépen érik a gyümölcs.