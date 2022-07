Ebben a csodás napsütésben biztos, hogy kiváló lesz a hazai sárgadinnye minősége. Ezt Roszik Tamás dunavecsei gazda nyilatkozta hírportálunknak. Bár az idén csökkent a termelési kedv, többen felhagytak a termeléssel, de a mennyiséggel nem lesz gond – hangsúlyozta az üzletember.

A költségek az elmúlt egy évben megemelkedtek, ezeket pedig az árakban nem lehet érvényesíteni – vélte a szakember. Jelenleg a sárgadinnye kilója 500 forint, de ezek még importból származnak. Ha kifut ez a tétel, akkor jöhet a hazai termés, amely csökkentheti az árakat. Jó tudni, hogy sokkal jobb a hazai gyümölcs minősége, mint az import árué. Tavaly túltermelés volt idehaza, melynek következtében kevesebb termelő maradt a piacon, de az idén az egyensúly helyreállhat.

Ma még a hazai sárgadinnye ára magas, mert jelenleg még a fóliás gyümölcsöt szüretelik idehaza, nem pedig a szántóföldit.

Roszik Tamás két kiskereskedelmi láncnak szállít be, a nagypiaci árak a tavalyival azonosak, miközben az inputanyagoknál jelentős költségnövekedés történt a termelőknél. Ez hosszú távon gondokat okoz majd, vélte a gazda.

Kérdés az is, hogy van-e annyi ember, aki felszedi a dinnyét. Elmondása szerint jelenleg még van elegendő helyi munkaerő, diákok sokan érkeznek – mondta a termelő. A szüretelők többsége helybéli. Majd hozzátette: a jó minőségű sárgadinnyének akár október elejéig is lehet örülni, igaz, minden az időjárás kegyeitől függ majd.

Bár a hőségnapok száma évről évre egyre több, ma még úgy-ahogy elviselhető a meleg. A dinnye mediterrán gyümölcs, bírja egy ideig a forróságot is. Ugyanakkor a munkásokra kell figyelni, mert számukra ez az időjárás nehézségeket jelent. Így kora reggel kell kezdeni, gyakran négykor, ötkor indul a dinnye szedése. A válogatást már hűvösebb helyen végzik.

Hogy milyen sárgadinnyét keressünk a boltokban? Roszik Tamás szerint, ha tetszetős, nem deformált a gyümölcs, annak a beltartalma is jó lesz. Információi szerint a görögdinnye is jól terem az idén. A termelők jelentős része öntözött területeken termel. A görög- és a sárgadinnyék is magas minőségűek lesznek, a vásárlóknak érdemes hamarosan a magyar termékek iránt érdeklődniük.

Méregtelenítésre is kiváló

A görögdinnye és a sárgadinnye 95 százaléka víz, így kiváló méregtelenítésre. A vitaminok és ásványi anyagok a keringés útján eljutnak létfontosságú szervekhez, minden egyes sejthez. Fiatalító, jótékony hatásukat mindenütt kifejtik, a csontokban, a fogakban, a szemben, a bőrben, a hajban, a körmökben. A sárgadinnye magas karotin- és C-vitamin-tartalma is védi a szív koszorúereit. A benne lévő kálium csökkenti a magas vérnyomást, s a nátriummal együtt az idegrendszeri jelek továbbítását, az izom-összehúzódás elindítását, a szívritmus és a vérnyomás szabályozását végzi, az adenozin pedig lassítja a véralvadást, ezáltal véd a trombózis ellen.