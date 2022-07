Ötödik alkalommal rendezte meg az aratóünnepet a Csűrcsavaró Néptáncegyüttes. A hagyományőrző közösség fontosnak tartja, hogy minden évben bemutassák a fiatalabb generációnak, hogy milyen kemény munkával került kenyér az asztalra régen. Szikora László az együttes vezetője úgy véli, hogy ezáltal jobban megbecsülik majd a kenyeret a mai emberek is. Azt is elmondta, hogy az aratóünnepen felelevenítik a régi aratási szokásokat is, így például az aratás utolsó kévéjéből – aminek varázserőt tulajdonítottak – az asszonyok elkészítették az aratókoszorút, melynek darabjait régen gyógyításra is használtak. A koszorút a földbirtokosnak adták, de az utolsó kalászokból minden arató vitt magával haza egy csomót. Készítettek koronát is, amely a legszebb lány fejére került – sorolta Szikora László.

Hozzátette, az aratóünnepnek közösségteremtő ereje is van, hiszen a jól végzett munka után közösen fogyasztották el az aratók a hagyományos kaszás lét, majd a napot úgynevezett bekötő bál zárta.

Az aratóünnep vendégeit Almási Roland Márk polgármester köszöntötte. Mint mondta, ez az esemény is nagyon jó alkalom arra, hogy a mai fogyasztói világunkban, amikor hozzá vagyunk szokva a kényelemhez és bőséghez, átgondoljuk, hogy jobban meg kellene becsülnünk azokat a dolgokat, amelyek körül vesznek bennünket. Fontos, hogy mindenki a saját életében, amin tud ésszerűsítsen, takarékoskodjon, becsülje meg azt, amije van, mert egy olyan világ jön, ami komoly változásokat hoz az életünkben, rá leszünk kényszerítve arra, hogy változtassunk a jelenlegi személetünkön – hangsúlyozta a településvezető.

Az aratóünnep keretében adták át a község új traktorját is. A Magyar Falu Program keretében a kunszállási önkormányzat és civil szervezetei 48 millió forint támogatásban részesültek. Ennek a hét pályázatból álló csomagnak a részeként 15 millió forintot nyertek egy Deutz-Fahr típusú, 90 lóerős, univerzális traktor beszerzésére.

– Ez az erőgép egy komplex fejlesztési koncepció fontos része. A célunk, hogy Kunszállásnak középtávon egy ütőképes, minden fontosabb kommunális feladat elvégzésére képes saját gépparkja legyen. A traktor kiválasztását hosszas mérlegelés előzte meg. Fontos szempont volt a megfelelő ár-érték arány, a jelenleg hatályos emissziós normáknak való megfelelés és a hosszútávú gazdaságos, hatékony és megbízható üzemeltetés. Főleg szállításra, ágdaráló, mulcsozó, tolólap üzemeltetésre más egyéb feladatokra fogjuk használni – részletezte a polgármester. Hozzátette, hogy törekvéseik komolyságát támasztja alá az a tény, hogy az elmúlt három évben csak gépbeszerzésre megközelítőleg 40 millió forintot költöttek.