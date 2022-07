A cég részéről Tóth Tamás vállalkozásvezető azt is elárulta, hogy messze túl vannak a projekt felén, hiszen úgy készülnek, hogy az ingatlant szeptember-októberben átadják a megbízónak. Mint mondta, helyi származású szakemberként külön öröm számára, hogy részese lehet a Merkbau eddigi legnagyobb kalocsai beruházásának, amiből az épület irodai funkcióinak és belső gépészetének kialakítása, az ipari kapuk behelyezése, valamint az épülethez kapcsolódó közmű- és úthálózat megépítése van hátra. Emlékeztetett: az Anda bővítése egy komoly infrastrukturális fejlesztést is bevonzott, hiszen az önkormányzat éppen a most készülő csarnok miatt fog bele hamarosan az oda vezető Róna utca fejlesztésének.

Ezzel kapcsolatban András Attila megerősítette: a megállapodás létrejött a város és az Anda Group között, így kooperálva, közös finanszírozásban látnak neki a közművesítésnek, hogy a csarnok befejezéséig elkészüljön a terület csatornázása és közművesítése, hiszen erre szükség lesz a használatba vételi engedélyhez.