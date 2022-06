Mint mondta, a Bajai Gabona Partnerségi Találkozó minden időszakban fontos. – Most abból a szempontból is lényeges, hogy itt van a nyakunkon az aratás, azok a szakemberek, akik az agráriumban, a szállítmányozásban dolgoznak, tudnak találkozni, meg tudják beszélni egymással a tapasztalataikat, szakmai egyeztetések zajlanak ezen a fontos területen. Általában az agráriumban a munka sosem volt egyszerű, mert az időjárás viszontagságaival mindig meg kellett küzdenie annak, aki a mezőgazdaságban dolgozik.

Most azonban nem csak az időjárás kiszámíthatatlanságával kell megküzdeni, hanem tavaly ősz óta még az európai energia válsággal és annak következményeivel is, valamint február vége óta pedig a szomszédunkban dúló háborúval is számolni kell

– mondta hírportálunknak Zsigó Róbert.

A megjelent érdeklődőket Nyiratai Klára polgármester is köszöntötte. Nagy László, a Bajai Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Kft. igazgatója beszédében kiemelte, hogy a konferencia speciális, hiszen két évet ki kellett hagyni a koronavírus-járvány miatt, és úgy gondolták, hogy majd könnyebb lesz megszervezni, abban bíztak minden sokkal jobb lesz, de sajnálatos módon jött a háború, ami még nehezebb helyzetbe hozta a gazdaságot.