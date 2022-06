Az épülő műhelycsarnok váza a vasbeton talapzaton a tetőszerkezettel együtt már áll. Az alapkőbe az időkapszulát Bányai Gábor országgyűlési képviselő, a Dél-alföldi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos és Faddi János ügyvezető közösen helyezték el.

A 70 százalékban támogatott, összesen 362 millió forintba kerülő beruházás látványos része egy kéthajós üzemcsarnok létrehozása. A fejlesztés keretében egy korszerű táblás lemezcsiszoló gépet és egy kúphajlító berendezést is üzembe állít a cég. A fejlesztés profilbővítés miatt vált szükségessé a munkahelymegtartás érdekében. Az új csarnok forgácsoló műhely és alapanyag-­feldolgozóként fog működni. A műhely fűtéséhez korszerű hőszivattyú-berendezést építenek be, amellyel alacsonyabban lehet tartani a csarnok fűtési költségeit. Egy már meglévő üzemcsarnok nyílászárócseréjét és a cég informatikai hátterét is fejlesztik a beruházás összegéből.