– A fügével való foglalkozás egy régi álmunk volt a testvéremmel közösen, már fiatal korunk óta. Pécsett a szomszédunk nagyon finom borral és pálinkával kínált minket, fügebort, -pálinkát fogyasztottunk. Szerelem lett első ízre. Ezután született meg bennünk a terv, hogy egyszer majd egy fügebirtokot alapítunk. Hozzá­vetőlegesen tíz évvel ezelőtt kezdtem el egy ültetvényt Tolna megyében, később Somogyban és Baranyában is, ahol a családnak voltak területei. Mi Szekszárdon laktunk, ott is elkezdtem beültetni, és így a terv el is kezdődött – mondta hírportálunknak Parrag Tamás.

Mivel Baján dolgozik vegyészként, tanárként az egyetemen, a közelmúltban Csávolyra költözött a családjával, így adódott a lehetőség, hogy akkor áttelepítik az ültetvényeket.

– Természetesen volt kihívás, mert elültettünk 120 nagyobb fát, de ebből 105-nek elrágta a gyökerét a pocok.

Voltak és vannak kihívások máig is, mert minden területnek más az adottsága. Szekszárdon, Baranyában és Somogyban például nem hallottam arról, hogy elfagyna a szőlő, itt, Baja térségében ez megtörténik. Ugyanígy van ez a fügével, soha nem találkoztunk olyan problémával, hogy elfagyott volna, de itt, Bács-Kiskun megyében ez előfordul – tette hozzá.

Nemcsak azért telepít fügeültetvényt Parrag Tamás, mert különleges maga a növény és a termése is, jó és finom a fügebor, hanem azért is, mert a történelmi Magyarországon voltak fügeültetvények, sőt, érdekesség, hogy voltak füge­kávék is.

– Bécsben, Budapesten nagy pörkölőüzemek voltak és készítették a fügekávét. Ennek eléggé nagy kultúrája volt, ami a világháború után eltűnt. Ezt megpróbálom visszahozni. Arra gondolok, hogy a fügekávé is fontos lehet a klimatikus változás miatt. Fontos a páratartalom, a pontos hőfok, ezért van az, hogy nagyon kevés bab­kávét tudnak már termelni, egyre kevésbé tudják a globális világot kiszolgálni – mondta Parrag Tamás.

A fügekávé különleges, nem a kávéhoz hasonlít, inkább a kávé és a tea közötti ízvilágot kell elképzelni, nem fekete, inkább barnás színe van.

– Mivel vegyész vagyok és mikroszennyezőkkel is foglalkoztam, így például tudom, hogy rengeteg van belőlük. Rengeteget permetezik a szőlőt, fát, tele vannak vegyszerekkel. Az élelmiszerek tele vannak kemikáliákkal, gyom- és rovarirtókkal. A fügének csak egy-két természetes ellensége van, ilyen a fügemoly. Ezeket pedig ugye nem kell rovarirtózni, permetezni, ezáltal magunkat és a természetet sem kell mérgeznünk. Ennek köszönhetően a birtokunkon való termesztés bio, egy ökológiailag fenntartható rendszer. Egyre több fügerajongó van hazánkban, így nagy örömömre terjed a füge mint növény és mint őshonos gyümölcs ismerete idehaza is. A klímaváltozásnak köszönhetően a fügének megfelelő az itthoni klíma is, egyre kevesebb a csapadékmennyiség Magyarországon és egyre szélsőségesebb az időjárás, így érdemes abba az irányba gondolkodni, hogy olyan növényeket termesszünk, amik kevésbé kitettek a fagyveszélynek, illetve a klimatikus változást, a meleget, kevesebb csapadékot jobban elviselik. A klimatikus változásra jó példa a fügedarázs, ami eddig nem volt Magyarországon, most már megtalálható Pécsen, feljött Horvátországból.

A füge fogyasztásának nagyon sok kedvező hatása van az egészségre, ugyanis a gyümölcs magas rosttartalma miatt emésztéssegítő hatású, és a koleszterinszint kiegyensúlyozásában is hatékony a fügefa levele

– fogalmazott Parrag Tamás.

Fogyasztása csökkenti a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának esélyét, mivel nagyon jó hatással van a vércukorszintre és az inzulinháztartásra is – tudtuk meg Szűcs Tímeá­tól, a feleségtől. A fügelevél kivonatának fogyasztása cukorbetegek esetében csökkentheti a beadandó inzulin mennyiségét. Értékes rostokat tartalmaz a füge, ezért a testsúlycsökkentésben igen hatékony.

Mint elmondta, jelenleg 36 fügefajtájuk van. Itthonról és külföldről gyűjtötték be őket, a cél egy különleges gyűjtemény kialakítása volt.

– Többek között sikerült beszereznünk zöld óriás, sárga óriás, Babits, kék, afgán, török stb. fügefajtákat. Van olyan termés, ami kívülről sárga, zöld, lila, fekete avagy csíkos. Belül is változatos. Van olyan, amelyiknek sárga a húsa, valamelyiknek lila, piros. A Györöki lapos nagyon jó fagytűrő fajta. Egyik-másik fajta rend­kívül édes – tette hozzá.

A termésből sokféle bort, pálinkát és különféle ízesített lekvárt is készít Szűcs Tímea, aki már teljes munkaidejében a családi vállalkozásban dolgozik. Azt szeretnék elérni, hogy Magyarországon minél többen megismerjék a fügét és felismerjék gyógyító hatásait.