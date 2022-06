A szántóföldi beszerzésekhez szükséges forgótőke gyors inflálódása szokatlan jelenséggel párosult: a ráfordításokat jóval nagyobb léptékkel ellensúlyozták a felvásárlási árak. A búza, kukorica, napraforgó repce 2021 januári vételára év végére átlagosan 30 százalékkal emelkedett. Idén júniusig további 50 százalékkal nőtt ezeknek a terményeknek a felvásárlási ára az AKI adatai szerint. Ilyenformán az ismert közvetlen ráfordítások ismeretében feltételezve, növényenként a sokéves átlagtermést, a korábbiaknál magasabb jövedelem lehetséges ősszel a gazdaságokban. A tényleges bevételek azonban egészen másként is alakulhatnak. Amellett, hogy a felvevőpiac mindig bizonytalan, a szántókon döntően a természeti tényezőktől függnek a gazdálkodók eredményei.

– Sok évre visszatekintve úgy tűnik, az időjárás egyre inkább ellehetetleníti a homokhátsági szántóföldi növénytermesztést.

Amennyiben idén is megismétlődik a tartósan aszályos nyár, a kánikulai forróság, helyenként akár veszteséges is lehet a gazdálkodás.

Látnunk kell azt is, hogy a gabonafélék, ipari növények, takarmányok piacán jelenleg túlárazást idézett elő az ukrajnai háború. A kereskedelem nem bízik abban, hogy ezekből a terményekből lesz majd elegendő. A zöldség-gyümölcsfélék piacán nincs ilyen aggodalom, ebből következően a felvásárlási árak továbbra is alacsonyak maradtak, holott ebben az ágazatban is emelkedtek a költségek. A szántóföldi termesztésre nézve jelenleg azt lehet mondani, hogy átlaghozamok esetén nyereségesek lehetnek idén a gazdaságok – mondta Pesti Gábor.