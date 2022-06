Az év első negyedében 142 új lakás épült Bács-Kiskunban. Ha az elmúlt öt év hasonló időszakát nézzük, akkor 2019-ben volt ennél kevesebb. Akkor ugyanis 66 új otthonról adott hírt a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Tavaly viszont 305 új lakást fejeztek be az építőipari vállalkozások, illetve a családok az első negyedévben. A visszaesés azonban nem a mi megyénkben a legjelentősebb. A szomszédos Tolna megyében mindössze három új otthont jegyez a KSH, holott nem lehet azt mondani, hogy ez a térség számítana a legszegényebb hazai régiók egyikének. Érdekes, hogy a viszonylag gazdag Vas megyében is csak hat lakást adtak át.

A lakásépítési piacon érződik némi visszaesés – erősítette meg a tendenciát Simon Bence, a kecskeméti Építő Simon Kft. ügyvezetője.

Ma már nehezebb felvenni hiteleket, mert azok jelentősen megdrágultak. A kamatok a korábbi 3–4 százalékról 7–8 százalékra változtak. Ráadásul a keresletet az is befolyásolja, hogy az utóbbi másfél évben jelentősen megdrágultak az építőipari költségek. Betonacélt korábban három partnerük szállított, most egy negyediket kellett keresniük, mivel csak az tudott ilyet beszerezni. Az ellátási láncok a háború és a Covid miatt akadoznak, ezeknek is köszönhetőek az árváltozások

– fogalmazott a cégvezető.

Az új lakásra folyósított csokrendszer ugyan megmaradt, de az a 10 milliós összeg már távolról sem ér annyit, mint a bevezetése idején ért. Mint mondta, Kecskeméten, a belvárosban folyamatosan építkeznek, jövőre átadnak egy kétlépcsőházas tömböt, ebben már csak négy lakás vár új tulajdonosokra. Az új lakások négyzetméterára 900–950 ezer forint, amelynél a városban van olcsóbb is, de van olyan is, amely közelíti ezt az összeget. Hangsúlyozta, hogy a fűtés és a hűtés ingyenes, mivel ezt hőszivattyús rendszerrel oldották meg, amelyhez az elektromos áramot napelemek termelik meg. Így csak akkora energiaszámlája lesz egy tulajdonosnak, amennyit a televíziója vagy a vasalója fogyaszt.

Bezsenyi Barnabás, a soltvadkerti MAXBETON Kft. cégvezetője azt nyilatkozta, hogy Vadkerten 500–600 ezer forint négyzetméterenként az az ár, ameddig értékesíthetőek az új társasházi lakások. Mint mondta, egy tízlakásos tömböt adnak át a jövőben, ebből kilenc új otthon már elkelt. Az új ingatlanok esetében az év végéig marad a kedvezményes 5 százalékos általános forgalmi adó (áfa). Illetve, ha valaki rendelkezik új lakásra vonatkozó építési engedéllyel, akkor 2026-ig kell befejeznie a kedvezményes áfa mellett az építést. A szakember nem zárta ki annak a lehetőségét, hogy a jövőben visszaesik az építőipar teljesítménye. Ez jelentős részben az építőipari és hitelpiaci költségek növekedésének köszönhető – mondta Bezsenyi Barnabás cégvezető.

Tavaly egész évben 1206 lakásépítési engedélyt adtak ki, míg 2020-ban 638-at. Ez azt jelenti, hogy a következő egy-két évben legalább ennyivel gyarapodik az új lakások piaca. Ugyanakkor nem kizárt, hogy az idei első negyedévben kiadott lakásépítési engedélyek száma – 161 – a lassuló piac tendenciáját mutathatja.