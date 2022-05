A termesztők emlegetik: az őszi vetéstől fogva bajban volt a repce. Késett a kelés, a kezdeti, majd a tavaszi szárazság visszafogta fejlődését, a Homokhátság nagyobb részén gyenge az állomány. Helyenként annyira leromlott az állapota, hogy a gazda inkább beszántotta és tavasziakat vetett helyette.

– Minden jel arra utal, hogy idén kevés lesz a repcetermés. A kiesést néhol talán kompenzálná az előre kialkudott magas felvásárlási ár. A termesztők többsége azonban nem meri már most eladni a termést, mert becsülni sem lehet, hogy egyáltalán mennyi lesz belőle. Ha pedig elszámolják magukat és nem tudják teljesíteni a lekötött mennyiséget, igen nagy veszteség érheti őket a kötbérezéssel. Ezért most mindenki óvatos. Ki tudja, őszre akár csökkenhet is a felvásárlási ár, mégis azt mondják, biztos, ami biztos, majd betakarítás után, a magtárból adják el – sorolta információit Pesti Gábor.