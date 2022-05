A borbírálatot két, négytagú zsűri végezte, de rajtuk kívül meghívták a szőlőtermelőket és borosgazdákat is.

A megjelenteket Somogyi Lajos polgármester köszöntötte, aki elmondta, hogy amikor elkezdték szervezni a versenyt, nem gondolták, hogy egy észak Bács-Kiskun megyei borverseny alakul ki belőle. Tíz, tizenöt évvel korábban ugyan volt már borverseny, ami énekszóval és harmonika zenéléssel ért véget.

Büszkék arra a múltra, amit a szőlő tekintetében képviselnek, mert ötszáz hektár fölött van Helvéciának és Ballószögnek a szőlő területe.

Hegyközségi szinten évről, évre összejöttek eddig is bormustrára, de több termelő is azt mondta, hogy nem szeretnének a boraikkal versenyezni. Most azonban összejött 37 fehér, 34 vörös, siller vagy rozé bor. Ezen belül néhány olyan minta is volt, ami nem a környékről, hanem a szekszárdi borvidékről származik. A borosgazdákat azért hívták meg, hogy tanuljanak, mert a zsűri tagjai bizonyos tételek kóstolása után megfogalmazták szakmai véleményüket is. Somogyi Lajos ígéretet tett arra, hogy a borbírálatot az elkövetkezendő években is folytatni fogják.

A bírálatot Hetényi József hegybíró vezette le. Nem csak a zsűri tagjai, de a termelők is húsz pontos borbírálati lapot kaptak, amelyen a színre és a tisztaságra maximálian két-két, az illatra négyet, az összbenyomásra pedig 12 pontot lehetett adni. A minták értékelés alapján arany, ezüst, bronz, illetve oklevél minősítést lehetett szerezni. A hagyományos fajtákon kívül, mint például a kövidinka, ezerjó, Irsai Olivér, cserszegi fűszeres, rajnai rizling, kékfrankos, cabernet sugvinon, zweigelt, olyan mintákat is kóstolhattak, mint gesztus, pannónija, hibernál, echo, castellum, borsmenta, vagy éppen az otelló. Ez utóbbiról Kisari István az egyik bíráló bizottság elnöke megjegyezte, hogy mindent elkövet annak érdekében, hogy ezt a fajtát minél többen megismerjék, bár ez a minta most nem a legjobb arcát mutatta.