Csaknem kétezer négyzetméterrel gyarapodott a Freudenberg lajosmizsei telephelye, a gyár 2020-ban indult fejlesztése nyomán. Az elkészült beruházás ünnepélyes átadóján Körtvélyesi Attila ügyvezető igazgató beszélt a fejlesztés részleteiről. A bővítés egy 300 négyzetméteres raktár építésével kezdődött, ami korábbi két üzemcsarnok között kapott helyet. A legmodernebb felszereléssel ellátott tároló a gyors termékáramlást teszi lehetővé: az alapanyag öt nap alatt válik késztermékké. A raktár felépítését követte telephely jelentősebb átalakítása, ami a régi csarnokrész lebontását követően helyet ad az új, közel 1200 négyzetméteres gyártó üzemnek – így már mintegy hatezer négyzetméteren működik a gyár.

Itt Termelésmenedzsment irodát is kialakítottak az emeleten, a földszinten pedig a minőségügy irodái kaptak helyet. Az új csarnok magasdarus, vagyis nem kézi erővel mozgatják a több száz kilós szerszámokat a gépek között. Az ügyvezető elmondta:

az öt új Engel szimmeringgyártó gép mellé idén hét további érkezik, melyek a lajosmizsei telephely decemberi 15. évfordulójára már munkába állnak.

A beruházással a gyáregységek 30 százalékkal bővültek, amivel együtt az elmúlt egy évben 15 százalékkal nőtt a munkahelyek száma, így több mint 210 fő dolgozik a Freudenbergnél. Az új csarnok lehetővé teszi, hogy részben már autóipari termékeket is gyártsanak a divízión belül. A fejlesztés keretében a régebbi szociális helyiségeket is felújították és új étkezőt is kialakítottak. A beruházás összesen mintegy négymillió euróba került: a telephelyet bérbeadó Agron Kft. csaknem kétmillió euróból építtette az új csarnokot és alakította ki az infrastruktúrát, míg a Freudenberg ugyanennyiből hajtotta végre a technológiai fejlesztést.