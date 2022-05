A liszt mellett az energiaár-változás is befolyásolja az árakat. A cégvezetés tervezi például a napelemrendszer felszerelését. Ehhez azonban tetőcserét kellene végrehajtani, és egy jó pályázatot is kellene találni. Ez a beruházás jelenleg egy dédelgetett álom ma még. Hosszú távra tervezni jelenleg nem lehetséges. A költségtényezők, a piaci igények, a munkaerőpiac-helyzet folyamatosan változik.

A gyorsan változó világhoz, a fiatalok igényének a megfeleléséhez is folyamatosan bővíteni kell a termékpalettát, a klasszikus fehér kenyér, a kifli, a zsemle, alapvetően meghatározza a hazai pékségek tevékenységét és bevételét.

Ettől függetlenül az Y és a Z generációra is gondolni kell, akik már más vásárlási igényeket fogalmaznak meg. Így például a spárgás-sajtos croissant is olyan termék, amely a most felnövő generáció tagjait behozza a boltjainkba, fogalmazott Király Annamária.

Sokan szeretik a kakaós csigát

Király Annamária szerint a fiatalok nyitottabbak az újra, mint a szüleik, ugyanakkor a jó öreg kakaós csiga talán sosem megy ki a divatból. Ez a termék talán olyan, mint a borkedvelők között a kékfrankos rozé. Rengetegen kedvelik Magyarországon. Végül elmondta, hogy sok esetben kiszámíthatatlan a piac. A vásárlók szokásai folyamatosan változnak, sokan anyagilag érzékenyebbek, mint korábban.