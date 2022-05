A homokhátsági gazdák a szántóföldi veteményekre nézve életmentőnek tartják az utóbbi hetekben megérkező esőzéseket. Az őszi kalászosok, a búza, az árpa szemmel láthatólag életre kapott, fejlődik a növényállomány, de korántsem olyan jó az állapotuk, mint csapadékosabb években. A kora tavaszi szárazságot megsínylették az ősziek az egész térségben.

– Ez idő tájt a növényvédelem a gazdák egyik legfontosabb tennivalója. Veszélyesnek látszik a vetésfehérítő bogarak populációja, amint elkezdődik a lárvák kelése, azonnal védekezni kell. Szerencsére ezen kártevők ellen rendelkezésre állnak alkalmas vegyszerek. A továbbiakban a levél- és a kalászbetegségekre kell számítani.

Ahol szakszerű a növényvédelem, valószínűleg az elvárható hozamokat teljesítik a kalászosok

– vázolta a feladatokat Pesti Gábor, a nagykőrösi gazdakör elnöke. Napjainkban a terményfelvásárlók már előálltak ajánlataikkal.

Idén, az előző évekhez képest, jóval korábban jelezték vételi szándékukat. A búzáért tonnánként 130 ezer forintra lehet náluk szerződni, a fejlődésben lévő kukorica leendő terméséért megadnák a 110–115 ezer forintot, a napraforgó tonnájáért 270–305 ezer, a repcemagért nettó 330–350 ezer forintot kínálnak.

– Szerződéskötésről egyelőre keveset hallani, a gazdák többnyire akkor határoznak az értékesítésről, amikor már meg tudják becsülni a várható termést a kukoricacsöveken, a napraforgótányérokon. A jelenlegi vételi ajánlatok nagyon kedvezőek, de sajnos a korábbi évekhez képest magas árbevételből kevés nyereség kerül a termesztők zsebébe. Rendkívül nagy mértékben nőttek a költségek is. A nitrogénműtrágyákkal együtt a foszforos alapúak is megdrágultak, például tonnánként 350–450 ezer forintért lehet ma kapni ezeket a tápanyagokat. Hasonlóan igaz ez a káliumalapúakra is, vagyis minden műtrágya sokkal többe kerül, mint mondjuk egy éve. Ha összevetjük a várható bevételt a kiadásokkal, sok gazdaságban az derül ki, hogy a termények ára kisebb mértékben nőtt a segédanyagokéhoz képest – hallottuk a gazdakör elnökétől.