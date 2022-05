Az elmúlt két évben a fagyok miatt alig volt barack, cseresznye meggy vagy akár szilva a piacokon. Vajon az idén mi a helyzet? Mintha az időjárás eddig kegyesebb lett volna hozzánk. A témáról kérdeztük Juhos Csabát, a keceli Fresh Fruit TÉSZ elnökét. Mint mondta, az előző két évhez képest jobb termésre lehet számítani, de egyes területek gyümölcsöseit érintették a fagyok. Kecel környékén az érdi bőtermő sok helyen elfagyott. Húsvét idején, egyes hajnalokon -3 és -5 Celsius-fokokat is mértek a gazdák. A virágkezdeményeket ez megkárosította. Hogy mit lehet tenni fagy idején? A füstölésnek nem sok hatása van, a komoly fagyvédelmi technológiákhoz nem ér fel. A ventilátoros módszer talán az, amellyel valamennyire védeni lehet a gyümölcsösöket. A nyolc-tíz méteres magasságban felszerelt légkeverőkkel lehet a magasabb melegebb légrétegeket a föld felszínéhez közelíteni. Ha ezt sokan alkalmaznák, akkor jobb eséllyel lehetne csökkenteni a fagykárok mértékét.

Juhos Csaba szerint az érdi­bőtermő-ültetvények 20 százalékát érte a hideg, ezeken a területeken átlagosan 50 százalékos fagykárt okozott a lehűlés.

A szilvafajták esetében a lepotica és a TOP is kárt szenvedett. Ezek a fák azokon a területeken teremnek, amelyeket tavaly leborotvált egy óriási jégeső. Ennek a hatása a mai napig érezhető, a fagyra sokkal érzékenyebb gyakorlatilag a növény. Korábban már arról írtunk, hogy a keceli TÉSZ jelentős meggy- és szilva­mennyiséget exportál.

Juhos Csaba információi szerint a külföldi fagyasztóipar raktárai kiürültek, a konzerviparnál is alacsonyak a készletek. A Covid és a háborús helyzet miatt sokan bespájzoltak, ezért keresleti piac alakult ki, azaz a feldolgozóipar várja a meggyet. A német és a magyar felvásárlók várhatóan jó árat ígérhetnek majd a hazai alföldi gyümölcsszállítóknak. Az elnök szerint a szilvapiacokon is jók a kilátások, mivel az előző években nem volt jelentős termés Néme­tországban.

Juhos Csaba: az idén is rendeznek meggyfesztivált Kecelen. Fotó: Barta Zsolt