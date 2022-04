Az utóbbi egy-két esztendőben a takarmányfélék drágulása komoly nehézségek elé állította az állattenyésztőket. Némely ágazatban – például a sertéstenyésztés terén – az agrártárca is beavatkozott rendkívüli állami segítség nyújtásával a gazdaságok csődjének elkerülése érdekében. A problémát az utóbbi szektorban és más tenyésztői vonalon is főleg az okozza, hogy a gazdaságok költségeitől jóval elmaradnak az állati termékek értékesítési árai.

Például a tejtermelésben az utóbbi egy évben mindössze 17 forinttal emelkedett a nyerstej kilónkénti felvásárlási ára a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács kimutatása szerint. Jelenleg 128–130 forint körül jár. Ezzel szemben az abraktakarmányok, a takarmánybúza, a -kukorica, a -árpa beszerzési ára 25–30 százalékkal nőtt ugyanebben az időszakban. A teljesen a piacra utalt, kis állománnyal rendelkező tenyésztők jövedelemtermelése nullára vagy az alá csökkent.

Biztonságban azok a gazdaságok vannak, ahol takarmánytermesztői háttér rendelkezésre áll.

– Tehenészetünk számára minden takarmányt magunk termesztünk, de a drágulás természetesen nekünk is kárt okoz, hiszen amit feletetünk állatainkkal, azt jó pénzért tudnánk eladni. Másrészt a termesztési költség is több, például a nitrogén­műtrágyák több mint kétszeresére drágultak egyetlen év alatt. Nekünk most a kukoricáért a piacra kell menni, mert a tavalyi szárazságban nálunk is nagyon keveset termett ez a növény. A tej felvásárlási ára pedig ehhez képest alig emelkedett

– jellemezte a takarmányhelyzetet Faragó Zoltán őstermelő. A nagykőrösi kisgazdaságban szerencsének tartják, hogy a szálastakarmányból van elegendő mennyiség a tehenek etetésére.