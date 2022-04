– Mindenekelőtt a jó minőségű termékeny földek tulajdonosai számára kedvező ez a rendelkezés. Az úgynevezett zöldítésre bevont táblák után központi támogatást kapnak a termesztők, idén azonban termeszthetnek rajtuk olyan növényeket is, amelyek termése jó áron értékesíthető. Ily módon az árunövények termesztéséből – a fennmaradó támogatás mellé – többletjövedelemhez juthatnak a gazdák. Továb­bi jelentős könnyítés az is, hogy a szóban forgó területeken a termelés során akár növényvédő szert, beleértve csávázott vetőmagot is használhatnak – mondta Pesti Gábor, a nagykőrösi gazdakör elnöke.

A zöldítési szabályok ideiglenes hatályon kívül helyezéséből fakadó előnyöket a gazdálkodók akkor tudják maximálisan kihasználni, ha szabályszerűen adminisztrálják tevékenységüket a főhatóság részére. Az egységes kérelem beadása előtt érdemes tájékozódniuk a tennivalókról. Ehhez a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdászai és a szaktanácsadói hálózat segítséget nyújt számukra.