– Csak olyan borok vehetnek részt az idei versenyen, amelyek kereskedelmi forgalomban megtalálhatóak. Azaz leemelhetőek a boltok polcairól, bárki megvásárolhatja azokat – nyilatkozta a XXV. Cserszegi Fűszeres Országos Borverseny és a IX. Irsai Olivér Borverseny előtt Frittmann János a megméretés főrendezője.

Mint ismert, a cserszegi fűszeres nemesítője Bakonyi Károly sok évvel ezelőtt Frittmann Jánosnak adta át az országos verseny megrendezésének a jogát. A Kunsági Borvidék elnöke pedig Soltvadkerten rendezi évek óta a megméretést. Az Irsai Olivér az egyik szülő, míg a másik pedig az piros tramini.

A borászok szerint az Irsai Olivértől származik a bor kellemes illata, míg a kellemes savakat inkább a traminitől örökölte ez a kiváló magyar bor.

Frittmann János azt mondja, hogy a borforgalmi adatok szerint a fehér italok a kedveltebbek idehaza, ezek között pedig a kimondottan magyar fajták. Közöttük is meghatározó fajta az említett két bor.

A kóstolások előtt egy rövid ünnepség keretében köszöntötte Temerini Ferenc polgármester a résztvevőket, majd átadta a szót Font Sándor országgyűlési képviselőnek. Ő 2006 óta a Magyar Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottságának az elnöke, soltvadkerti szőlész. Hangsúlyozta, hogy vége az olcsó szőlő és bor világának, ugyanakkor nem lehet tudni, hogy a jövedelmezőség hol csapódik le. Azaz kik is járnak jól. A kiskereskedelmi láncok, a pincészetek, avagy a szőlészek. Szólt arról is, hogy a műveléshez szükséges költségek alaposan megdrágultak. Egyre nagyobb gond a borosüvegek beszerzése, mivel azok egy része Ukrajnából érkezett korábban. Most, a háborúban egyre nehezebb azok beszerzése.