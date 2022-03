A megjelenteket Németh István polgármester köszöntötte, aki elmondta, hogy az elmúlt évben a korona vírus miatt nem tudták megtartani a bírálatot. A versenyük már több mint száz évre tekint vissza. Reményét fejezte ki, hogy a mostani fiatalok is folytatják majd ezt a hagyományt. Az elmúlt években egyre jobb borokat mutattak be a termelők, ami azt jelenti, hogy a gazdák odafigyelnek a minőségre. A polgármester maga is bírált. Takács Béla a szerevező bizottság elnöke arról tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 175 minta érkezett a versenyre, és olyan fajták is voltak a hagyományosokon kívül, mint: a zöldszilváni, a tramini, az ezerjó, a sárfehér, a lakhegyi mézes, a zweigelt, a merlot, a pinot noir, az oportó és az otelló, amit öt bizottság véleményezett.

Az egyes számú bizottság a hagyományos összevetéses, jobb és balos módszer alapján, míg a többiek a száz pontos rendszerben bíráltak.

A bizottság elnökei külön, külön véleményt mondtak a kóstolt borokról. Németh József, aki a borverseny napján volt nyolcvanéves, a csak Solton létező jobbos, balos módszerrel kapcsolatban elmondta, hogy ez a legtökéletesebb, és demokratikusabb, mivel kettő mintát kell kóstolni egyszerre, és véleményt kell mondani arról, hogy melyik a jobb. Ez egészen más, mint a pontozásos rendszer. Ezt, a mai napig használják a solti borversenyen. A mostani bírálok között voltak fiatalok is, éppen azért, hogy ezt a hagyományt tovább vigyék.