Húsvét előtt rendezték meg tizenharmadik alkalommal a kétnapos Duna-Tisza közi Agrár Expo és Gasztronómiai Fesztivált. Kiváló minőségű élelmiszert vásárolhattak mindazok az ünnepre készülők, akik ellátogattak a gimnázium sportcsarnokába.

Hogy miből is válogathattak a vevők? A választék hatalmas volt, sőt sok árusnál kóstolni is lehetett. Sonkák, kolbászok, szalámik, kecske-, juh-, és tehénsajtok, pékáruk, biotermékek, befőttek, lekvárok, mézek, hidegen sajtolt olajok, magvak, zöldségpástétomok, gombakészítmények, gyümölcslevek, borok, pálinkák, házi sörök, csokoládék, fűszerek, sütemények, helyben termelt gyümölcsök, aszalványok és egyéb termékek készítői mutatták be a termékeiket. A legtöbb helyen az árusok el is mondták, hogyan is készülnek a finomságaik.

A rendezvényre kilátogatókat Domonyi László polgármester köszöntötte, aki elmondta, hogy Kiskőrös támogatja a térségbeli termelőket. A településen egy új vásárcsarnokot alakítanak ki, ahol a város és a környékbeli termelők árusíthatják majd mindennap a termékeiket.

Font Sándor országgyűlési képviselő elmondta, hogy a térség 100 termelőjével, 30 kiállítójával találkozhatnak a látogatók a hétvégi ingyenes rendezvényen.

Magyarország agrárpotenciálja jelentős, mintegy 20 millió ember élelmiszerét képes előállítani. Ezt azért is fontos tudni, mert a hetek óta dúló orosz–ukrán háború következtében élelmiszer és egyéb nyersanyagellátási problémák jelentkezhetnek majd a világon. A harcoló felek ugyanis a világ legnagyobb gabona exportőrei. Magyarországon azonban nem lesznek ellátási problémák.

A termelőket immár tizenharmadik alkalommal szólította meg Kiskőrös, akik bemutatták a termékeiket. Ezekkel a termékekkel nem lehet találkozni a kiskereskedelmi cégek boltjaiban, ezért érdemes felvenni a kapcsolatot a kiállítókkal, és tőlük vásárolni a jövőben – mondta Font Sándor, majd átadta a szót Nagy István agrárminiszternek.

A tárca vezetője arról beszélt, hogy a pandémia alatt szerencsére a termelők nem online dolgoztak, kint voltak a piacokon és árulták a portékáikat. Aki hajlandó letenni az asztalra a mindennapi betevőnket, annak meg kell kapnia a tiszteletet, hangsúlyozta a tárca vezetője. Ezért a kormány támogatja a mikro nagyságú, azaz családi méretű élelmiszer-előállítókat. Uniós keretekből 15 ezer eurós összegre, azaz 5 millió forintra lehetett pályázni önrész nélkül. A helyi piacok fejlesztésére külön-külön 100-100 millió forintra pályázhattak a települések. Hangsúlyozta, hogy az élelmiszertermelés azért is fontos, mert ha egy család képes ebből megélni, az számukra egyben munkahelyet jelent, erősíti a településhez, a vidékhez való kötődést, amely a térségek lakosságmegtartó erejét növeli hosszú távon. A rendezvényen erőgép bemutató és kulturális programok is szórakoztatták a látogatókat.