– Az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban a magyar kormány határozott álláspontot képvisel. A menekültek befogadásában, segítésében is egy emberként mozdultak a magyarok. Hazánk más országok polgárainak is segített. Az ukrán miniszterelnök mindeközben nyíltan kritizálja hazánkat. Mi erről a véleménye?



– Az ukrán elnök, az ukrán kormány tagjai számára nyilvánvalóan Ukrajna és az ukrán emberek érdeke a legfontosabb, ahogy nekünk meg Magyarország és a magyar emberek biztonsága az első. Nekünk nem az ukránok elnökével, hanem nekünk a magyar baloldallal van vitánk. Az ukrán elnöknek vannak követelései, de mi világossá tettük, hogy ezeket a követeléseket nem teljesítjük. Nem szállítunk fegyvert, nem engedjük át a fegyverszállítmányokat és nem szavazzuk meg az olaj- és földgáz szállításra vonatkozó szankciókat sem. Az ok egyszerű: nekünk Magyarország és a magyar emberek biztonsága a legfontosabb és nem vagyunk hajlandóak a magyar emberekkel megfizettetni ennek a háborúnak az árát, ahogy azt sem engedjük, hogy bárki belesodorjon minket ebbe a háborúba. A baloldal viszont teljesíteni akarja az ukrán követeléseket. Megegyezés van közöttük: ha a baloldal kerülne kormányra, akkor ők fegyvereket szállítanának és megszavaznák az olaj- és gázszállításokra vonatkozó szankciókat. A magyar embereknek e kettő között lehet választani: vagy a háborúba való belesodródás veszélyét Magyarországra hozó baloldal, vagy a béke és biztonság pártján álló jobboldal mellett teszik le a voksukat.

– Jelen helyzetben az észak-keleti határainkra tekintünk feszültebben, de a magyar határra dél felől még mindig komoly nyomás hárul. Mi lehetne az európai megoldás az illegális migrációval kapcsolatban?

– Nem szabad elfeledkeznünk a hosszútávú kihívásainkról és ilyen hosszú távú biztonsági kihívás az illegális migráció. A keletről érkező menekülteknek természetesen mindenben segítünk, míg a délről érkező illegális migránsok közül nem engedünk be senkit. Az illegális migránsoknak nincsen joguk bejönni Magyarországra. Ráadásul az az elfogadhatatlanul agresszív viselkedés amit tanúsítanak, hogy megostromolják a határt, megtámadják a rendőröket, az számunkra teljes mértékben elfogadhatatlan. Az európai megoldás az lenne, ha nem migrációs vonatok menedzseléséről, hanem végre-valahára a migrációnak a megállításáról tudna közös európai döntés születni. Ennek azonban kevés valószínűsége van, ezért a jövőben is kőkemény migrációs politikát kell alkalmaznunk és világossá kell tennünk, hogy mi egyetlen illegális migránst sem engedünk be Magyarország területére.

– A szinte folyamatos krízishelyzetek ellenére sorra indulnak az új munkahelyeket is jelentő kapacitásbővítő beruházások Magyarországon. Közben új gazdasági világrend épül. Hol a mi helyünk ebben a kőkemény versenyben?

– Az elmúlt tizenkét év valóban a krízisek, a válságok időszaka volt és mindegyiknek volt komoly gazdasági hatása is. A világgazdasági rendszer mindig alapjaiban alakult át és mindig egy-egy új világgazdasági rend kezdett el kialakulni. Ezekben a helyzetekben rendkívül fontos volt, hogy ragaszkodtunk a sikert hozó gazdaságstratégiánkhoz, amelynek két alapja van: az egyik a folyamatos adócsökkentések, másik pedig az, hogy nem segélyt, hanem munkát kell adni az embereknek. Ez tehát azt jelenti, hogy a beruházásokat kell támogatni. Ha a beruházásokat támogatjuk, akkor lesz munkahely, ha lesz munkahely, akkor nem kell segélyt adnunk, mert lesz fizetése az embereknek. Mi minden egyes válság alatt ezt az álláspontot képviseltük és ilyen döntéseket fogadtunk el. Legutóbb a koronavírus nyomán is nem a segélyekre osztottuk ki az állam pénzét, hanem beruházásokat támogattunk. Bács-Kiskunban például 68-at, amelyek 90 milliárd forintnyi beruházást hoztak létre a megyében, ezzel 17 700 munkahelyet meg tudtak védeni. Nekünk ki kell használni az abból fakadó versenyelőnyünket, hogy termelékenyek és versenyképesek vagyunk, hogy az exportban a világon a harmincnegyedik helyen állunk, úgy hogy a lakosságban csak a kilencvenötödikek vagyunk. Van még egy nagy előnyünk, hiszen a világgazdaság átalakulásának a passzátszelét az autóipar fújja. Az autóipar forradalmi változásokon megy keresztül és az elektromos autóiparnak az európai zászlóshajói pedig egyértelműen mi vagyunk.

Balról: Zsigó Róbert, a Miniszterelnökség családokért felelős államtitkára, a térség fideszes országgyűlési képviselője és képviselőjelöltje, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Barcsák Róbert, a Bácska- Logistik Kft. tulajdonosa az ásványi alapanyagokkal foglalkozó Bácska-Logistik Kft. bajai térkőgyárának átadóján. Fotó: MTI/KKM

– Szerbia és Magyarország barátsága egyre szorosabb, amit a vasútépítések, határátkelő bővítések is erősítenek. Ha déli szomszédunk beléphetne az unióba még több lehetőség nyílhatna az együttműködésre. Mikor lehet az unió tagja Szerbia?

– Ezt is nagyon nehéz megmondani, de ha rajtunk múlna, akkor már az lenne. Ma az Európai Unióban van egyfajta „bővítési fáradtság” és ez sajnos oda vezet, hogy a Nyugat-Balkán országaival vagy nagyon lassan zajlanak a csatlakozási tárgyalások, vagy nincsenek is. Ez hatalmas probléma, mert az Európai Unió megerősödéséhez szükség lenne az unió bővülésére. Ha az Európai Unió nem tud bővülni, akkor nem fog tudni erősödni sem. Szerbia tagságával erősebb lenne az unió. Régen történelmi viszály volt a két ország között, ma történelmi barátság van. Ennek fő haszonélvezője a két ország mellett, a vajdasági magyar közösség, akiknek a tagjai április 3-án két választáson is részt vehetnek és nyilvánvalóan az az érdekük, hogy mindkét oldalon ugyanaz a kormány maradjon. Ha mindkét oldalon ugyanaz a kormány marad, akkor a magyar-szerb történelmi barátságnak a továbbépítésére reális esély van.

– A Duna bal partján élők is érdeklődéssel figyelik a Paks-II. beruházást, aminek a megépítését miként befolyásolnák az Oroszország elleni uniós intézkedések?

– A paksi beruházás továbbra is a menetrend szerint halad. Semmilyen ok nincsen arra, hogy beruházást feladjuk vagy késleltessük. Paks-II. esetleges leállítása hatalmas károkat okozna Magyarország számára, mert mindjárt négyszeresére növelné a rezsiköltségeket és egyúttal teljes mértékben kiszolgáltatottá tenné az országot az energiapiac folyamatos változásainak, ami szintén komoly veszélyt jelentene az energiaellátás biztonsága szempontjából. Folytatjuk a beruházását, mert Magyarország energiabiztonsági érdeke ezt kívánja.