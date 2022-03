Réti Pál, a Belügyminisztérium közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkára az átadón hangsúlyozta: a kormány 2019-ben döntött a Kedvezményezett Települések Gazdaságélénkítő Programjának elindításáról, amely hozzájárulhat a gazdasági mutatók alapján elmaradott települések hátrányainak csökkentéséhez. A program első, második és harmadik ütemében 93 település részesült támogatásba.

Az elindult és indulásra váró programok fejlesztései közül 18 milliárd forintból valósulnak meg, létrejön 350 új piaci munkahely, csökkentve ezzel a gazdasági egyenlőtlenségeket, a helyi foglalkoztatás bővítésével mérsékelve a munkaerőpiaci hátrányokat.

Zsigó Róbert családokért felelős tárca nélküli miniszter parlamenti államtitkára, Baja és térsége (Fidesz-KDN) országgyűlési képviselője köszöntőjében azt hangsúlyozta, hogy a kormány egyik legfontosabb célja az elmúlt években az volt, hogy megpróbálják fejleszteni a kistelepüléseket is, hogy az itt élők is megfelelő színvonalon tudják igénybe venni azokat a szolgáltatásokat, amelyet az önkormányzat vagy az állam nyújt, hogy helyben találják meg a számításukat.

Forrás: Pozsgai Ákos

– „Sok dolgunk van még Madarason is, de az elmúlt időszakban is, amit elértünk, arra mindannyian büszkék lehetünk, utakat járdákat sikerült építeni, az óvodában és az orvosi rendelőben sikerült fejlesztéseket végezni, a művelődési ház is megújult, a piacot is rendbe tettük, műfüves focipálya is épült.” – hangoztatta a képviselő. Hozzátette: „Madarason is komolyan veszik a helyi gazdaság fejlesztését és a Belügyminisztérium által adott lehetőséget ügyesen használták fel, ami a helyi gazdaságot erősíti, munkahelyeket segít megtartani és teremteni.

Az államtitkár szerint ez is mutatja, hogy Madaras élni akar és élni is tud azokkal a lehetőségekkel, amelyet a kormány biztosít az ilyen települések számára.

– „Leginkább azoknak lehet segíteni, akik tudják mit akarnak, Madarason tudják, hogy mit akarnak, mert szeretnék, hogy a régen virágzó település újra megerősödne és mindenki otthona legyen” – fűzte hozzá a politikus, aki, úgy fogalmazott: ha a madarasiak is úgy gondolják, a jövőben továbbra is szeretné segíteni ezt a munkát.