A tavaszi vetésszerkezetet vélhetően jelentősen befolyásolják a termények felvásárlási árainak alakulása is. A kukorica ára hónapokkal ezelőtt felívelt 90–95 ezer forintig, jelenleg 80–85 ezer forintra esett vissza. A tények azt mutatják, az utóbbi években Bács-Kiskun megyében a kukorica termőterülete mintegy 10 százalékkal nőtt, az adatok szerint a repce és a búza rovására A napraforgó termelői ára tavaly február óta mintegy 80 százalékkal, 220 ezer forintra emelkedett. Bács-Kiskun megyében a KSH szerinti 2010-es években jellemző zsugorodás után ismét bővül a napraforgó termesztése. A tápanyaggal feltöltött homoktalajokon is többnyire jól fizet. Felszaladt az étkezési búza ára is, 100 ezer forint tonnánként. Az új termésű búzára, árpára februárban 70–80 ezer forintot kínálnak a kereskedők, de ebből még nem lehet következtetéseket levonni a későbbi piacra vonatkozóan.