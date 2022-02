Erre reflektálva Szigeti Tamás aláhúzta: a hungarikum jövőjének biztosítása végre szilárdabb talajon állhat, és ezt a járásban alakult gazdálkodói szervezet szavatolja. A kalocsai a legnagyobb létszámú öntözési közösség az országban: 38 tag alkotja, és az összefogásuknak köszönhetően most lehetőség nyílt egy 300 milliós fejlesztésre, mintegy 250 millió forint állami támogatással. Ennek legnagyobb tétele az öntözés három éves fenntartási költségeire megítélt 180 millió forint, míg a beruházási csomag első elfogadott részére 41 milliót kapnak, amin felül kb. 19 milliós önerőt is biztosítaniuk kell. A fennmaradó költségeket a Nemzeti Földügyi Központ biztosítja, olyan formában, hogy átvállalja az adminisztrációs és engedélyeztetési folyamatok több tízmillió forintos lebonyolítását. Újságírói kérdésre elárulta: a közösség öntözőkútja már üzemel, de korszerűsíteni fogják, és 150 millió forint értékben vannak további benyújtott tendereik is - ezek egyelőre elbírálásra várnak.