Jakab István, a Magosz elnöke szerint szükséges a részvételük a közös munkában azért is, mert azzal kevesebb teher hárul az idősebb nemzedékre, akik korukból következően már kevésbé tudják ellátni a szövetségre háruló egyes feladatokat. A mezőgazdálkodók együttműködése főleg a 2010-es években kapott lendületet, mind többen tapasztalhatták a szakmai, érdekvédelmi szervezetben való részvétel előnyeit. Gyarapodtak a fiatalok vezette gazdaságok, s körükben mind nagyobb igény mutatkozott a Magosz ifjú gazda tagozatainak létrehozására. Dél-Pest megyéből is csatlakoztak fiatal gazdák a legutóbb több mint félszáz személlyel alapított megyei szervezethez, amelynek vezetésével Bazan Ákos hévízgyörki gazdálkodót bízták meg. Elhangzott: a megyei tagozat további számbeli gyarapodása bizonyos, hiszen a térség mezőgazdaságában is tapasztalható a viszonylag gyors nemzedékváltás.