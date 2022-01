Ahogy arról nemrég mi is beszámoltunk, a közelmúltban adták át a Duna Aszfalt Zrt. kivitelezésében az M44-es Lakitelek és Tiszakürt közötti szakaszát, melynek az Európában egyedülálló szerkezetű tiszaugi Tisza-híd is része (itt pedig az A-Híd Zrt. volt a kiemelt alvállalkozó). Most az uniós közbeszerzési értesítőben megjelent: a Hódút Kft. nyerte el a szerződést a Kecskemét, pontosabban a város nyugati oldalán futó 5-ös főút M5-ös közvetlen közelében található része és Szentkirály közötti szakaszra, 106,996 milliárd forint értékben, a becsült 110,996 milliárd forintos értéknél kedvezőbb ajánlattal – írja a magyarepitok.hu.