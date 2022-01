– Ha feljön a mediterrán éghajlat, akkor elképzelhető, hogy a Kárpátokon túl is termesztenek majd szőlőt?

– Lengyelországban már léteznek szőlőtelepítések, sőt kutatóintézet is vizsgálja a szőlőfajtákat. Érdekességként említem, hogy már termelnek például biancát és nérót is. Sőt, a skandináv országokban is megjelentek új ültetvények. Angliában is művelnek újra szőlőt, ott már a rómaiak idején termelték a bor alapanyagát.