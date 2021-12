Nagykőrös mindét irányában szeretnék maradéktalanul felújítani a 4601-es utat négy-hat szakasz rekonstrukciójával, majd számokban is bemutatta a beruházást.

A rekonstrukció során 22 ezer tonna aszfaltot dolgoztak be, 3500 tonna zúzott követ használtak az útalap megerősítésére, 4600 köbméter padkaanyagot töltöttek be, és 18 ezer köbméter földet mozgattak meg az árkok rendezése során. Kikerült 520 darab széljelző vezetőoszlop, közel 60 darab új tábla és ezer facsemetét is ültettek.