Zsigó Róbert kiemelte a Magyar Falu Program jelentőségét és szólt arról is, hogy családokért felelős parlamenti államtitkárként is több fontos feladatot kapott, ezen a területen is fontos döntéseket hoztak.

– Egyrészt nagyon gyorsan eltelt az esztendő, de mostanában ez így szokott lenni, és azt is elmondhatjuk, hogy velünk maradt a járvány, most is járványidőszak van. Annyi különbség viszont van a tavalyi és az idei év között, hogy most van oltás, ami emberéleteket ment, és ez nagyon fontos különbség. Magyarországon idáig több mint hatmillióan oltatták be magukat. Most az a legfontosabb, hogy minél több ember oltassa be magát, és aki már két vakcinát felvett, vegye fel a harmadik, megerősítő oltást is, mert ezzel tudunk igazán harcolni a vírus ellen – mondta Zsigó Róbert, aki emellett kiemelte, hogy nagyon mozgalmas év volt a 2021-es. A tavaszi korlátozások, veszélyhelyzet, lezárások közben Magyarországon nagyon gyors és határozott oltási kampány volt tavasszal, ezért nyár elején ki tudtunk szabadulni a veszélyhelyzet, a korlátozások alól.