A Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzi a szabályok betartását

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hétfőn megkezdte a benzinkutak ellenőrzését, az első nap mérlege pozitív, egyetlen üzemeltető sem követett el jogszabálysértést – tájékoztatta Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti ügyekért felelős államtitkára az MTI-t. A pénzügyőrök vizsgálják egyebek között azt is, hogy a kutakon betartják-e az üzemanyagárakra vonatkozó szabályokat. Tállai András elmondta, hogy szerdától még komolyabb ellenőrzésre számíthatnak a benzinkutak, ugyanis az üzemanyagárak ellenőrzésébe bevonják a NAV nemzetközi hírű mobil laborjait is, amelyekkel azonnal ellenőrizhető az, hogy megfelelő minőségű-e az üzemanyag. A szabályokat be nem tartó benzinkút üzemeltetői bírsággal, sőt ismételt jogsértés esetén üzletbezárással is számolhatnak.