A tájékoztatás szerint a császártöltési, több mint 38 ezer pecsenyekacsa törzsállatot számláló állományban a tojástermelés drasztikusan visszaesett, emellett a takarmány és a vízfogyasztás is lecsökkent. Az állatok bágyadttá váltak és megemelkedett az elhullások száma is. Ezt tapasztalták a 620 egyedből álló hízólúd állományban is egy jászszentlászlói telepen. A Nébih laboratóriuma mindkét esetben a madárinfluenza vírus H5N1 típusának jelenlétét mutatta ki.